قال الدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تنظم 628 مجلس فقه على مستوى الجمهورية لمواجهة المغالاة في تكاليف الزواج والعمل على تيسيره، وذلك في إطار محور بناء الإنسان الذي أعلنته الوزارة باعتباره أحد محاورها الأساسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المجالس تُعقد على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المديريات الحدودية، ومنها شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر والسويس، ويشارك فيها أكثر من 600 إمام مدربين على تناول هذه القضايا، إلى جانب الواعظات التابعات لوزارة الأوقاف، خاصة فيما يتعلق بالإرشاد الأسري وفقه الأسرة والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بهما.

وأوضح أن الوزارة لاحظت أن تكاليف الزواج الباهظة تتسبب في إرهاق كبير للأسر وزيادة الديون، كما تحول الزواج في بعض الأحيان إلى مظهر اجتماعي يرتبط بحجم الشبكة والمهر وتكاليف حفل الخطوبة، لافتًا إلى أن المغالاة في هذه التكاليف قد تؤدي أحيانًا إلى انفصال الطرفين قبل الزواج.

وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تخلق فجوة بين الزوج والزوجة فيما بعد، فضلًا عن تعطيل الزواج وتأخير سنه، مؤكدًا أن الوزارة تتناول هذه القضية من زوايا شرعية ومجتمعية ونفسية، من خلال مجالس الفقه، لتأكيد أن المهر مظهر من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، وليس ثمنًا لها أو مقابلًا للانتفاع بها.

وأكد أن الزواج يقوم على دعامتين أساسيتين هما المودة والرحمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، موضحًا أن المودة تعني الحب، وأن اقترانها بالرحمة يحمل دلالة مهمة، وهي أنه إذا غابت المودة في وقت من الأوقات، تظل الرحمة مظلة تحافظ على الأسرة وتحميها من الضياع.

ولفت إلى أن السنة النبوية أكدت كذلك أهمية تيسير الزواج، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير النكاح أيسره"، وقوله: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة"، وكذلك ما ورد بشأن أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة.