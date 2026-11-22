شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٢ نوفمبر، في جلسة نقاشية حول الشرق الأوسط بعنوان “ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط”، وذلك في إطار أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

شهدت الجلسة مشاركة دولية واسعة حيث كان من بين المشاركين السيد فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، والسيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وصاحب السمو الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، والسيدة سيجريد كاج، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة، والسيدة آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والسيد ميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والبروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، والأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي ومديره التنفيذي، والسيدة كومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، والدكتور ناصيف حتي، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد أن الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة أثبتت عدم وجود حلول عسكرية للصراعات الإقليمية، مستعرضاً أربعة محددات رئيسية للرؤية المصرية لتحقيق السلام المستدام، في مقدمتها الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مسارات سياسية واضحة تعالج جذور النزاعات، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن المحدد الثاني يرتكز على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكداً أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، فضلاً عن تثبيت التهدئة وتغليب الحوار لمعالجة الخلافات مع إيران، مشدداً على الترابط الوثيق بين أمن مصر ودول الخليج وباقي دول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية أن المحدد الثالث يتعلق بضرورة توفير ضمانات واضحة لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات السياسية، من خلال إرساء آليات فعالة للمتابعة والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن دون ازدواجية في المعايير، بما يحول دون تجدد النزاعات ويعزز فرص تحقيق السلام المستدام.

كما أوضح الوزير عبد العاطي أن المحدد الرابع يتمثل في تعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية اضطلاع دول المنطقة بالدور الرئيسي في صياغة ترتيبات أمنها الإقليمي، وتعزيز الحوار والتنسيق المشترك، وصون أمن الممرات الملاحية الاستراتيجية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى منع نشوبها، ومن الترتيبات المؤقتة إلى تسويات سياسية شاملة.