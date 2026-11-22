وصل وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اليوم /الأحد/، إلى باكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبيةً لدعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة " إكس "- أنه من المقرر أن يجري رانجيل، خلال الزيارة، مباحثات على مستوى الوفود مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إلى جانب عقد لقاءات مع كبار المسؤولين والقيادات الباكستانية.

ويرافق وزير الخارجية البرتغالي وفد من رجال الأعمال، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الباكستاني البرتغالي الأول، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الزيارة تمثل فرصة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين إسلام آباد ولشبونة، وبحث آفاق تطويرها وتعزيز التعاون المشترك.