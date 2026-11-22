التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٢٢ نوفمبر، بيانكا أوجوكو، وزيرة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية النيجيرية، معرباً عن التطلع لعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري في أبوجا في أقرب وقت ممكن، مشدداً على على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، باعتبارهما من أكبر الاقتصادات الأفريقية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجال الزراعي والثقافي، بالإضافة إلى بناء القدرات من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والتعاون مع الأزهر الشريف.

كما تبادل الجانبان الآراء حول التطورات في منطقة غرب أفريقيا والساحل، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق المصري النيجيري لدعم جهود السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف.