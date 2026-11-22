أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أدوار البرد المنتشرة حاليًا في مصر خفيفة، ولا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق أو التخوف من الفيروسات المتداولة خلال الفترة الحالية.

وأوضح بدران، خلال حواره مع روان أبو العينين ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفيروسات المسببة لنزلات البرد تضم نحو 200 مجموعة، مشيرًا إلى وجود تشابه بين بعض الفيروسات المسببة للبرد وفيروس كورونا من حيث الأعراض.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى وجود 4 متحورات جديدة لفيروسات شبيهة بكورونا متداولة عالميًا، موضحًا أنها قد تسبب أعراضًا تشبه أدوار البرد المعتادة، ولا تستدعي تضخيم الأمور أو إثارة المخاوف دون داعٍ.

وطالب بدران المواطنين بعدم المبالغة في القلق من نزلات البرد، وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة عند الإصابة.

وحذر من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مؤكدًا أنها لا تعالج نزلات البرد الفيروسية، ولا ينبغي استخدامها دون داعٍ طبي.