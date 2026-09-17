قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟
بعد وفاة طفل في المدرسة.. أسباب هبوط الدورة الدموية عند الأطفال وعلامات الخطر
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية
ماكرون في استقباله.. الرئيس اللبناني يصل قصر الإليزيه
انتخابات روسيا بلا مفاجآت متوقعة.. الكرملين يترقب رسالة الناخبين
رضا عبد العال: رحيل بيزيرا عن الزمالك بأقل من 10 ملايين دولار لا قيمة له
مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب
إدارة ترامب تخطط لبيع حزمة ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار
الأوضاع في قطاع غزة.. انهيار مبانٍ فوق النازحين واستمرار الأزمة الإنسانية
وفاة أكثر من 1000 طفـــل جراء تفشي الحصبة في بنجلاديش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي بدران: حماية الطفل المصاب بالسكري تبدأ بالمتابعة والالتزام بالعلاج

صباح البلد
صباح البلد
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهمية الاهتمام بصحة الأطفال المصابين بمرض السكري، وضرورة التعامل مع المرض من خلال المتابعة الطبية المستمرة والالتزام بالتعليمات العلاجية، بما يساعد على الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للطفل.

وأوضح بدران خلال صباح البلد أن إصابة الطفل بالسكري تتطلب اهتمامًا خاصًا من الأسرة، بداية من متابعة مستويات السكر بصورة منتظمة، والحرص على الالتزام بالعلاج المقرر من الطبيب، إلى جانب الاهتمام بنمط الحياة والتغذية المناسبة لحالة الطفل.

المتابعة المستمرة تحمي الطفل

وأشار إلى أن المتابعة الطبية المنتظمة تمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع السكري لدى الأطفال، خاصة أن احتياجات الطفل قد تختلف وفق عمره وحالته الصحية ونمط حياته، ولذلك لا ينبغي تعديل جرعات العلاج أو الأنسولين دون الرجوع إلى الطبيب المعالج.

وشدد على أهمية أن تكون الأسرة على دراية بحالة الطفل وكيفية التعامل مع التغيرات التي قد تطرأ على مستوى السكر، مع سرعة الحصول على المساعدة الطبية عند ظهور أعراض غير معتادة أو مؤشرات تستدعي التدخل.

التغذية جزء أساسي من السيطرة على السكري

ولفت بدران إلى أهمية الاهتمام بنوعية الطعام الذي يتناوله الطفل، والابتعاد عن الإفراط في السكريات والمشروبات المحلاة، مع تنظيم الوجبات بما يتناسب مع الخطة الغذائية التي يحددها الطبيب أو اختصاصي التغذية.

كما يمثل النشاط البدني المنتظم جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي للطفل، على أن تتم ممارسته وفق الحالة الصحية وتعليمات الطبيب، مع متابعة مستوى السكر عند الحاجة.

لا تعتمد على النصائح المتداولة

وأكد أهمية عدم الاعتماد على المعلومات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند التعامل مع مرض السكري لدى الأطفال، خاصة فيما يتعلق بالعلاج أو جرعات الأنسولين، لأن التعامل مع كل حالة يجب أن يكون وفق تقييم طبي متخصص.

وأشار إلى أن دور الأسرة لا يقتصر على متابعة العلاج فقط، وإنما يشمل دعم الطفل نفسيًا وتشجيعه على التعامل بصورة طبيعية مع حالته الصحية، مع تعليمه تدريجيًا كيفية الاهتمام بصحته وفق عمره وقدرته على تحمل المسؤولية.

السكر مرض السكر علاج السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيخ الأزهر

فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

حسن شحاتة

أهملتني في مرضي وأساءت معاملتي.. ماذا قال حسن شحاتة في بلاغه ضد زوجته الثانية؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

تأهل 3 مشروعات لطلاب جامعة طنطا في مسابقة «Green Loop»

مكتبة مصر العامة

مكتبات مصر العامة تكشف حصاد أغسطس 2026.. أكثر من 150 ألف زائر وآلاف الإعارات والأنشطة

الدولار عند مستويات مرتفعة عالميًا.. ماذا يحدث للعملة الخضراء اليوم؟

الدولار عند مستويات مرتفعة عالميًا.. ماذا يحدث للعملة الخضراء اليوم؟

بالصور

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

للمناعة ولمرضى السكر.. تعرف على فوائد الجوافة

تعرف على فوائد الجوافة
تعرف على فوائد الجوافة
تعرف على فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد