صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف "دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأحد/.
تحالف "دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف "دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.
المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي تدمير طائرة مسيرة الميليشيا الحوثية الإرهابية