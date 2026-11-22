صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف "دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأحد/.