استعرض المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات الدورة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، ملامح " رؤية أسوان 2040 " ومسار تنفيذها بإعتبارها إطاراً متكاملاً للتنمية المحلية وتعزيز قدرة المحافظة على توظيف موقعها الإستراتيجى كبوابة مصر الجنوبية إلى أفريقيا.

مشاركة أممية رفيعة المستوى في مناقشة الرؤية

وجاءت الجلسة تحت عنوان "رؤية أسوان 2040: تعزيز الصمود الأفريقى والإزدهار المشترك من خلال القيادة المحلية والربط الإقليمى "، بمشاركة السيدة تشيتوسي نوجوتشى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر ، والسيدة يوكو مايكاوا نائب المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" للدول العربية، وإدارة السيدة دينا رفعت محلل برامج الحوكمة والإدماج الإجتماعى والنوع الإجتماعى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

منظومة متكاملة تربط التخطيط بالتنفيذ وقياس الأداء

وأوضح محافظ أسوان أن رؤية 2040 تقوم على الإنتقال من التخطيط إلى منظومة متكاملة تربط بين تحديد الأولويات المحلية ، والتخطيط متوسط المدى، والتنمية الإقتصادية والإستثمار وقياس الأداء والأثر ، من خلال الإستراتيجية المتكاملة للتنمية المحلية ، ورؤية 2040 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030 ، إلى جانب تطبيق إطار PRELD القائم على التخطيط والإستجابة والفاعلية والقياس .

تأهيل الكوادر المحلية لتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات

وإستعرض المحافظ أيضاً ما تحقق على أرض الواقع ، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر المحلية في مجالات إدارة الأصول والتشغيل والصيانة ودراسات ما قبل الجدوى والإستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز الإنتقال من إعداد الخطط إلى تنفيذ المشروعات وقياس نتائجها.

مشروعات تطبيقية لترجمة رؤية أسوان 2040 إلى واقع ملموس

كما تناولت الجلسة النماذج التطبيقية التى تعكس ترجمة رؤية أسوان 2040 إلى مشروعات ، ومن بينها مركز خدمات التمور والمحاصيل الزراعية المتكاملة بمدينة كوم أمبو ، إلى جانب جهود دعم السياحة الريفية والحرف التراثية ، مع بحث آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بأولويات التنمية المحلية وأجندة أفريقيا 2063.

تطوير منظومة البيانات والقياس وربطها بأولويات الإستثمار

وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية وضوح الأدوار بين المستوى المركزي والمحلي، وربط الصلاحيات بالموارد ، وتطوير نظم البيانات والقياس ، فيما برزت المراجعات المحلية الطوعية (VLRs) كأداة يمكن من خلالها قياس تقدم أسوان نحو أهداف التنمية المستدامة ، وربط المؤشرات المحلية بإحتياجات الإستثمار وتوجيه الشراكات التنموية.

حشد الموارد وتوسيع الشراكات الدولية والأفريقية

وإختُتمت الجلسة ببحث فرص التعاون وحشد الموارد لدعم أولويات الخطة متوسطة المدى لأسوان حتى عام 2030، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز نظم المتابعة والتقييم ونظم المعلومات الجغرافية وتنمية الإيرادات الذاتية، إلى جانب دراسة إعداد مراجعة محلية طوعية لأسوان وتبادل الخبرات مع الإدارات المحلية الأفريقية.

تجربة أسوان نموذج قابل للتوسع والإستفادة أفريقياً

وأكدت مخرجات الجلسة أن تجربة أسوان، بما تتضمنه من منهجيات وأدوات للتخطيط والتنفيذ والقياس، تمثل نموذجًا قابلًا للتوسع والإستفادة منه، بما يعزز دور المحافظة في الربط الإقليمى والتعاون الأفريقى ويدعم توجيه الإستثمارات والشراكات نحو الأولويات التنموية.

تعكس رؤية أسوان 2040 توجه المحافظة نحو ترسيخ القيادة المحلية للتنمية، وتحويل التخطيط إلى مشروعات ونتائج قابلة للقياس، وتعظيم الإستفادة من الشراكات الدولية وموقع أسوان كبوابة مصر إلى أفريقيا، بما يدعم بناء مستقبل أكثر صمودًا وترابطًا وإزدهارًا.