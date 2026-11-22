​انطلقت صباح اليوم بقاعة الأزهر للمؤتمرات، فعاليات الحفل السنوي للأزهر الشريف لتخريج الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2025–2026، وتكريم أوائلهم ونخبة متميزة من الخريجين.

​ويأتي هذا الحدث الجامع لدارسين من مختلف دول العالم بهدف الاحتفاء بمسيرتهم العلمية، وإبراز الدور الريادي للأزهر في رعاية طلاب العلم من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور كل من: الشيخ أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نهلة صبري الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الضويني عضو هيئة كبار العلماء، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، ونخبة من سفراء وممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة.

الأزهر لا يقتصر دوره على تقديم العلوم والمعارف

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أن يوم تخرج الطلاب الوافدين يمثل بداية الطريق نحو أداء رسالة عظيمة وتحمل أمانة العلم، مشددا على أن خريجي الأزهر ينبغي أن يكونوا خير سفراء له في أوطانهم، وأن يعكسوا بمنهجهم وسلوكهم وأخلاقهم الصورة الحقيقية لرسالته العلمية والدعوية.

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، خلال كلمته في حفل تخرج الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الجامعي 2025/2026، أن الأزهر لا يقتصر دوره على تقديم العلوم والمعارف، وإنما يمتد إلى بناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وإعداد أجيال تجمع بين العلم الصحيح والفهم الواعي، وتحمل رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح، بما يسهم في خدمة مجتمعاتها وتعزيز قيم التعايش والسلام بين الشعوب.

واختتم الشيخ أيمن عبدالغني كلمته بتوجيه رسالة إلى الطلاب الوافدين، دعاهم فيها إلى أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، مؤكدا أن تخرجهم يمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء وتحمل المسؤولية، داعيا إياهم إلى أن يجعلوا مما اكتسبوه في رحاب الأزهر الشريف علما نافعا وأثرا طيبا في مجتمعاتهم، وأن يجمعوا في مسيرتهم بين العلم والعمل، والتمسك بالقيم والأخلاق، وخدمة أوطانهم والإنسانية جمعاء.

الأزهر يجمع أبناءه الوافدين على العلم والإيمان

وقال الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن احتضان الأزهر الشريف لأبنائه وبناته الوافدين ليس مجرد تقليد تعليمي عريق، بل هو تعبير عن فلسفة حضارية ترى في العلم جسرا بين الشعوب، وفي المعرفة لغة تتجاوز الحدود، وفي التواصل الإنساني سبيلا إلى عالم أكثر تفاهما وسلاما.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال كلمته في حفل تخرج الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الجامعي 2025/2026: “إننا في قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يشارك قطاعات الأزهر الشريف في بناء الشخصية الأزهرية ذات الهوية والسمات المتفردة، ندرك أن صناعة العالم لا تبدأ يوم حصوله على الشهادة الجامعية، وإنما تبدأ منذ اللحظة التي تتشكل فيها شخصيته، ويبنى فيها عقله، وتترسخ فيها قيمه”.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن المؤسسات التعليمية لا تقاس رسالتها بعدد ما تمنحه من شهادات فحسب، وإنما بما تصدره للعالم من عقول مستنيرة، وشخصيات متوازنة، وأجيال قادرة على حمل المسؤولية، وهذا ما يصنعه الأزهر الشريف، كعبة العلم لأبناء العالم؛ إذ يجمعهم على العلم والإيمان، ويربطهم بقيم الوسطية والاعتدال، ويمنحهم فرصة أن يكونوا شركاء في صناعة مستقبل أفضل لأوطانهم وللإنسانية جمعاء.

وتابع: “لقد جئتم إلى مصر من أوطان شتى، تحملون لغات وثقافات وتجارب مختلفة، لكنكم اجتمعتم على مقصد واحد، وهو طلب العلم في رحاب مؤسسة لم تكن رسالتها يوما حبيسة حدود الجغرافيا، ولم يكن عطاؤها مقصورا على أبناء وطن بعينه، فالأزهر الشريف ليس مجرد مؤسسة تمنح شهادة، ولا تاريخا عريقا نستحضره في المناسبات، وإنما هو منهج في التفكير، ومدرسة في فهم الدين والحياة”.

وبيّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن العالم الحقيقي ليس من يمتلك إجابات عن كل الأسئلة، وإنما من يملك الشجاعة والإنصاف في البحث عن الحقيقة، وأن قوة الكلمة ليست في حدتها، وإنما في صدقها وحكمتها، وأن الاختلاف بين البشر ليس دعوة إلى الصراع، بل فرصة للتعارف والتكامل.

ووجه الشرقاوي رسائل للطلاب الوافدين قائلا: اليوم تحملون شهادات تخرجكم في الأزهر الشريف، لكن أوطانكم تنتظر منكم ما هو أكبر وأهم من الشهادات؛ فالشهادة التي تحملونها اليوم تكتب بالمداد، أما الشهادة التي نرجو أن تقدموها غدا لأوطانكم وللعالم، فتكتب بالمواقف والأعمال؛ فتختلفون دون أن تتخاصموا، وتتمسكون بدينكم دون أن تنتقصوا من الآخرين، وتجمعون بين الثبات على المبادئ والانفتاح على العالم، وتسعون في خدمة مجتمعاتكم لا الاستعلاء عليها.

وتابع رسائله قائلاً: “اعلموا أنكم عندما تعودون إلى أوطانكم لن تكونوا مجرد خريجين أنهوا سنوات الدراسة، بل ستكونون صورة للأزهر الشريف في عيون مجتمعاتكم، وقد لا يعرف الناس تفاصيل ما درستم، وقد لا يطلعون على الكتب التي قرأتم، لكنهم سيرون أثر الأزهر الشريف في أخلاقكم، وفي طريقة حواركم، وفي احترامكم للإنسان أيا ما كان، وأينما كان، تلك هي الشهادة الحقيقية، وتلك هي الثمرة المرجوة من رحلتكم العلمية المباركة”.

خريجو الأزهر الوافدون يحملون أمانة نشر الوسطية

وأكد الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن خريجي الأزهر الوافدين امتدادٌ لرسالته العلمية والدعوية في مختلف أنحاء العالم، ويحملون أمانة نشر منهجه الوسطي المعتدل، بما يعكس عالمية رسالته وقدرته على التواصل مع مختلف الثقافات والحضارات.

وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، خلال كلمته في الحفل السنوي للأزهر الشريف لتخريج الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2025–2026، أن الأزهر يجسد نموذجًا متفردًا في تجديد الخطاب الديني، يجمع بين أصالة النص وعمق الواقع، ويرسي منهجًا وسطيًّا يحفظ الدين ويصون الإنسان، مشيرا إلى نماذج تاريخية تعكس عمق العلاقات العلمية بين الأزهر ودول العالم، منها الطلاب الصينيون الذين وفدوا للدراسة فيه، ومنهم العالم والمترجم محمد مكين، الذي ترجم معاني القرآن الكريم إلى الصينية، والمؤرخ عبد الرحمن ناتشون، وقد أسهما في تعليم اللغة العربية بالصين وتعزيز العلاقات الثقافية بين الصين والعالم العربي.

وأكد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للطلاب الوافدين أسهمت في إعداد أجيال مؤهلة لتمثيل الأزهر في أوطانها، ومزودة بوعي أزهري راسخ، مشيرًا إلى أن انتسابهم إلى الأزهر يمتد إلى الارتباط بسنده العلمي المتصل عبر القرون وصولًا إلى رسول الله ﷺ. ولفت إلى انتشار الخريجين في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين وكندا، وإلى ما يوليه الإمام الأكبر من رعاية خاصة للطلاب الفلسطينيين، ولا سيما طلاب غزة.

وشدد الجندي على تكامل جهود قطاعات الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين علميًّا وتأهيليًّا وتدريبيًّا، ومتابعة احتياجاتهم، بما يحميهم من الأفكار المتطرفة، سواء اتجهت إلى الغلو أو التفريط، في ظل التحديات الفكرية المتزايدة والاختراقات في الفضاء الإلكتروني. وأضاف أن الأزهر يضطلع بدور محوري في حماية الوعي محليًّا وعالميًّا، ومواجهة التطرف، وتصحيح الصور المغلوطة عن الإسلام.

واختتم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بتوصية الخريجين بالاعتزاز بهويتهم الأزهرية والمحافظة على سمتهم وهيئتهم، واستحضار سيرة النبي ﷺ وأخلاقه، قائلًا: «حافظوا على هيبتكم الأزهرية، وحافظوا على عمامتكم، وحافظوا على هيئتكم، وحافظوا على سيدنا رسول الله ﷺ في قلوبكم».

عدد الطلاب الوافدين الخريجين

و​قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إن الاحتفال بتخرج الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر في موسمه الرابع يمثل يوم حصاد لما غرس من علم وصبر وسهر في الغربة، مؤكدة أن هذا الموسم يحتفي بـ 1190 خريجا وخريجة (806 من البنين و384 من البنات) يمثلون 45 دولة من مختلف قارات العالم، جمعتهم رسالة العلم وقيم التعارف الإنساني تحت شعار: «مصر.. الخير أظهر، والعلم أزهر».

​وأكدت خلال كلمتها في احتفالية تخرج الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر لعام ٢٠٢٦م؛ أن الأزهر الشريف ليس مجرد حجارة أو مبان تاريخية، بل هو روح متصلة وإسناد باق ومنهج يجمع بين أصالة التلقي على المشايخ وحسن الحوار، حيث يتسع فيه أفق الطالب ليغدو صاحب رسالة جامعة، مستشهدة بتنوع أروقة الأزهر التي تعكس تلاحم الشعوب وتآخيها.

​وأوضحت أن الإجازة العلمية في التراث الأزهري عهد وأمانة تقتضي العمل بالعلم وتبليغه للناس، داعية الخريجين إلى أن يكونوا في أوطانهم أطباء قبل أن يكونوا قضاة؛ يحسنون الاستماع والفهم، ويطفئون الفتن بالحكمة، ويكونوا حراسا للوسطية والاعتدال بمواجهة الغلو بعلم راسخ وخلق قويم، مع مراعاة أعراف مجتمعاتهم وألسنتهم.

​وأشارت إلى أن خريجي الأزهر الوافدين يعدون سفراء حقيقيين يربطون بين مصر وبلدانهم بصلات إنسانية وعلمية تتجاوز المعاهدات، موجهة الدعوة إلى أصحاب المعالي والسعادة لتمكينهم في مؤسسات أوطانهم والحفاظ على تواصلهم بجامعتهم؛ كما ثمنت رعاية مصر وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وقيادات جامعة الأزهر وأساتذتها، وأسر الطلاب على ما بذلوه من دعم ودعاء.

​واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة مؤثرة إلى أبنائها وبناتها الخريجين بأن لهم بعد اليوم وطنين؛ وطنا يعودون إليه ليحملوا مشاعل الهداية والعلم، ومصر التي احتضنت زهرة شبابهم، متمنية أن يعودوا أدلاء للخير في مجتمعاتهم، وأن يروا ثمار غرسهم في طلاب جدد يقبلون على العلم بحب وتقدير لمن علمهم، داعية الله أن يبارك في تخرجهم وينفع بهم، ويحفظ مصر وأوطانهم والأزهر الشريف.