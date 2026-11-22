قال الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، إن مصر التي استقبلت الخريجين طلابًا وافدين، تودعهم اليوم أبناءً أعزاء، وستظل أبوابها وقلوب أبنائها مفتوحة لهم كلما عادوا إليها، مؤكدا أن رسالة الأزهر الشريف، على امتداد تاريخه الذي تجاوز ألف عام، لم تقتصر على أبناء مصر، بل امتدت لتشمل أبناء الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء؛ إيمانًا بأن العلم رسالة عالمية لا تعرف حدودًا جغرافية، وأن اختلاف الألسنة والألوان والثقافات ينبغي أن يكون مصدرًا للتعارف والتكامل، لا سببًا للتباعد، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾.

العلم لا يكتمل إلا بالأخلاق وشهادتكم بداية الطريق لا نهايته

وأكد رئيس جامعة الأزهر، في كلمته خلال الحفل السنوي للأزهر الشريف لتخريج الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2025–2026، حرص الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على توفير بيئة تعليمية وتربوية ملائمة للطلاب الوافدين، وتيسير سبل تحصيلهم العلمي، ومساعدتهم على التكيف مع الحياة في مجتمع جديد.

وأضاف أن هذا الاهتمام تجسد في إنشاء مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والعمل على تطوير برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن الأزهر لا ينظر إلى الطالب الوافد باعتباره ضيفًا يقيم بيننا سنوات ثم يرحل، وإنما يعده ابنًا من أبناء هذه المؤسسة العريقة، وشريكًا في رسالتها، وامتدادًا لها في وطنه ومجتمعه، مؤكدًا أن تنوع جنسيات الطلاب ولغاتهم وثقافاتهم يمثل ثراءً حقيقيًّا للأزهر الشريف ومصر.

وخاطب رئيس جامعة الأزهر الخريجين قائلًا إنه يحدثهم لا بصفته رئيسًا للجامعة فحسب، وإنما بصفته أبًا يعتز بأبنائه، مشددًا على أن الشهادة ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة ينتقلون فيها من تلقي العلم إلى نشره، ومن مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والعطاء. وأكد أن العلم لا تكتمل قيمته إلا إذا اقترن بالأخلاق، وأن العالم الحقيقي هو من ينفع الناس بعلمه، ويكون قدوة لهم في سلوكه.

وأوصى الدكتور محمود صديق الخريجين بالتمسك برسالة الوسطية والاعتدال التي حملها الأزهر الشريف عبر القرون، ونشر قيم التسامح والتعايش، ورفض الغلو والتطرف والتعصب، داعيًا إياهم إلى أن يجعلوا علمهم وسيلة للبناء لا الهدم، وللتقريب لا التفريق، وألا يتوقفوا عن طلب العلم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾. واختصهم بوصية أن يكونوا سفراء للأزهر الشريف، وأن يظلوا محبين لمصر وأوفياء لها في كل بلد يعودون إليه.

واختتم رئيس جامعة الأزهر كلمته بتوجيه التحية إلى أساتذة الأزهر وعلمائه والقائمين على رعاية الطلاب الوافدين، وفي مقدمتهم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، كما أعرب عن تقديره للآباء والأمهات الذين تحملوا مشقة البعد عن أبنائهم، وهنأ الخريجين قائلًا: «مبارك لكم تخرجكم، ومبارك لأوطانكم بكم، وستبقى مصر والأزهر بيتًا لكم، مهما باعدت بيننا المسافات».