ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاتين، بعد ظهورهما في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق ارتكابهما تجاوزات داخل إحدى عربات السيدات بمترو الأنفاق، حيث ظهرتا خلال وصلة رقص برفقة عدد من الشباب، وسط حالة من الاستياء بين الركاب.

وجاء ضبط الفتاتين بعد رصد الأجهزة الأمنية للمقطع المتداول، وفحص محتواه وتحديد هوية الظاهرتين به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

فيديو رقص داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق

وأظهر الفيديو المتداول وجود الفتاتين داخل عربة مخصصة للسيدات، برفقة عدد من الشباب، وبحوزتهم سماعات صوتية، حيث ظهروا وهم يرقصون داخل العربة، الأمر الذي أثار استياء عدد من الركاب.

وبحسب ما تضمنه المقطع ورواية ناشره، وقعت الواقعة أثناء سير قطار المترو في نطاق الخط الممتد بين محطتي عزبة النخل وعين شمس وصولًا إلى محطة الدمرداش.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول المستخدمون المقطع المصور مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الظاهرين فيه، بسبب ما اعتبروه مخالفة لقواعد وآداب استخدام مرفق مترو الأنفاق.

سب وعبارات مسيئة داخل المترو

ووفقًا لرواية ناشر الفيديو وعدد من المتفاعلين معه، حاول بعض الركاب الاعتراض على تصرفات المتواجدين داخل العربة، إلا أن محاولات توجيه اللوم قوبلت، بحسب الرواية، بعبارات مسيئة وسباب.

كما تضمنت رواية الواقعة الإشارة إلى صدور حركات وإيحاءات خادشة للحياء، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء بين عدد من الركاب، خاصة مع وقوع التصرفات داخل عربة مخصصة للسيدات.

الأجهزة الأمنية تفحص الفيديو وتحدد هوية الفتاتين

وعقب رصد تداول الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص محتواه، والعمل على تحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه وخط سير القطار الذي شهد الواقعة.

وبتكثيف التحريات وتفريغ المحتوى المصور، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة بالمحطات المعنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد خط سير القطار وضبط الفتاتين الظاهرتين في التسجيلات.

عرض الفتاتين على جهات التحقيق

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع عرض الفتاتين على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

كما تواصل الأجهزة المختصة جهودها لتحديد باقي الأشخاص الظاهرين في المقطع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مشاركته في الواقعة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.