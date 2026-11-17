تترقب الأوساط الشعبية وحركة المرور في محافظة الجيزة انفراجة كبرى على صعيد التكدسات المرورية، مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الحاسمة لأعمال الحفر النفقي الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق، تمهيداً لإعادة فتح أجزاء حيوية من شارع الأهرام (الهرم) بعد سنوات من التحويلات المرورية وأعمال الإنشاءات.

موعد انتهاء الحفر وفتح الشارع

ووفقاً للجداول الزمنية التنفيذية التي تتابعها وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالتنسيق مع محافظة الجيزة، من المقرر الانتهاء من أعمال الحفر النفقية بالقطاع الأول نهاية شهر نوفمبر الجاري (2026).

وهو ما يمهد الطريق للبدء الفوري في أعمال رد الشيء لأصله، ورصف وإعادة تأهيل الطريق السطحي لشارع الهرم لفتحه تدريجياً أمام حركة السيارات والمواطنين عقب استكمال تجهيزات الأمان والإنارة والتخطيط المروري.

نطاق القطاع الأول وأبرز المحطات المشمولة

ويُعد القطاع الأول من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق شرياناً رئيسياً يربط غرب القاهرة الكبرى بقلب الجيزة، ويمتد ليشمل عدداً من المحطات الحيوية التي تخدم الكثافات السكانية والمنطقة الأثرية، ومن أبرزها:

حدائق الأشجار

حدائق الأهرام

النصر

المتحف المصري الكبير

ميدان الرماية

الأهرام

المريوطية

العريش

المطبعة

الطالبية

مدكور

المساحة

عوائد اقتصادية وسياحية ومرورية للمشروع

ويمثل انتهاء أعمال الحفر بالقطاع الأول والبدء في فتح الشارع نقلة نوعية على عدة مستويات:

تخفيف التكدس المروري: إنهاء التحويلات المرورية البديلة في شوارع فيصل وترسا والشوارع الجانبية التي تحملت ضغطاً مرورياً هائلاً طوال فترة التنفيذ.

خدمة الحركة السياحية: توفير وسيلة نقل جماعي أخضر وحديث يربط منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بوسط العاصمة، مما يعزز من تجربة السائحين والزوار.

الاستدامة البيئية: تقليل الاعتماد على وسائل النقل السطحي التقليدية، مما يخفض الانبعاثات الكربونية ويحافظ على المظهر الحضاري لمحافظة الجيزة.

موعد تشغيل الخطوط الرابع لمترو الأنفاق

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خروج ثالث ماكينة حفر نفقي (تابعة لشركة المقاولون العرب) من محطة المساحة، وذلك بعد إتمام أعمال حفر الجزء النفقي بين محطتي الأهرامات والمساحة بنجاح.

وفي هذا السياق، أشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أنه من المنتظر بدء التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل (2027)، لتدخل الخدمة تباعاً وتساهم في إحداث نقلة نوعية كبرى في السيولة المرورية ووسائل النقل الجماعي بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تسارعاً كبيراً في وتيرة العمل، حيث يُنتظر أن تنهي ماكينة شركة بتروجيت أعمالها قبل نهاية الشهر الجاري، في حين تواصل ماكينات شركة أوراسكوم استكمال أعمال حفر باقي الجزء النفقي وصولاً من محطة الفسطاط إلى محطة المساحة.

وبانتهاء أعمال الحفر للقطاع الأطول حتى محطة المساحة بإجمالي 12 محطة بنهاية الشهر الجاري، ستتم البدء فوراً في أعمال "إعادة الشئ لأصله" ورفع كفاءة شارع الهرم لإتاحته للجمهور والحركة المرورية كما كان سابقاً.