أظهر مسح حديث صدر عن معهد "ZEW" للأبحاث الاقتصادية ارتفاعاً ملحوظاً في معنويات المستثمرين في ألمانيا خلال شهر نوفمبر، متجاوزةً التوقعات ومستمرةً في رسم مسار التعافي التدريجي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

ورفع المسح مؤشر معنويات الاقتصاد الألماني إلى 35.6 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 28.1 نقطة في أكتوبر، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين التي كانت تتطلع إلى نحو 29 نقطة، ومسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

كما شهد تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية في ألمانيا تحسناً ليصعد إلى -33.2 نقطة مقارنة بـ -35.9 نقطة في الشهر السابق، وهو أفضل تقييم يسجله المؤشر منذ أوائل عام 2023.

وعلى مستوى منطقة اليورو ككل، ارتفع مؤشر الثقة بمقدار 8 نقاط ليبلغ 26.5 نقطة.

وفي تعليقه على البيانات، أوضح رئيس المعهد، ألكسندر وامباك، أن التعافي الملحوظ في الطلبيات الصناعية وانخفاض أسعار النفط قدما دعماً قوياً لتوقعات المستثمرين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق الحكومي يظل المحرك الرئيسي للنمو، مما يثير بعض المخاوف حول الاستدامة الماليّة والدين العام على المدى الطويل.

