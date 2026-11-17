كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان دخول المدافع التونسي علاء غرام، لاعب منتخب تونس وفريق شاختار دونيتسك الأوكراني، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاهلي

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر» المذاع على قناة «Modern MTI»، إن مصدرًا للبرنامج أكد أن اسم علاء غرام أصبح مطروحًا على طاولة مسؤولي الأهلي، ويخضع حاليًا لتقييم فني من جانب المدرب الحسين عموتة، لحسم موقف النادي من التعاقد معه.

وأضاف أن اللاعب يرتبط بعقد مع شاختار لمدة موسمين، وكان قريبًا من الرحيل عن الفريق في بداية الموسم الحالي، قبل أن يتم الإبقاء عليه في اللحظات الأخيرة بسبب تعثر انتقاله إلى الدوري القطري.

وأشار إلى أن علاء غرام سبق ترشيحه للانتقال إلى الأهلي، لكن الصفقة لم تكتمل في ذلك الوقت، بعدما باعه نادي الصفاقسي التونسي إلى شاختار دونيتسك الأوكراني.