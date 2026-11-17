أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة المملكة أو تهديد أمنها واستقرارها، أو تعريض سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر، باعتبار تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون استقرارها، مشددة على أن أمن مملكة البحرين ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات والتصعيد.