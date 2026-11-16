مصرف البحرين: تغطية إصدار بقيمة 70 مليون دينار من أذونات الخزانة الحكومية

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أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2147 (ISIN BH000B047660) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

و ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن قيمة الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 18 نوفمبر 2026 وتنتهي في 17 فبراير 2027، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.65% مقارنة بسعر الفائدة 5.58% للإصدار السابق بتاريخ 4 نوفمبر 2026.

و أضافت أن بلغ معدل سعر الخصم 98.593% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.555%، علمًا أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 115%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.