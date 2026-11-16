تريزيجيه: مباراة الغد أمام مالاوي صعبة وهدفنا حسم الصعود وإسعاد الشعب المصري

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أهمية الفوز في مواجهة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على رغبة اللاعبين في تحقيق الانتصار وحسم التأهل، رغم صعوبة المباراة المنتظرة.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي: «الحمد لله على الفوز في الماتش اللي فات، فوز مهم جدًا وبنتيجة كبيرة، وكنا بنلاعب فريق كويس زي مالاوي، وماتش بكرة هيبقى صعب جدًا، وهيكون فيه رد فعل منهم لأنه آخر أمل ليهم للصعود».

وأضاف: «إحنا هدفنا الصعود بكرة بإذن الله، وكابتن علي ماهر اشتغل معانا في وقت قليل، لكن الحمد لله قدرنا نحقق أفكاره، والجاي أفضل بإذن الله».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للمنتخب هو مواصلة الانتصارات وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية وإسعاد الشعب المصري.