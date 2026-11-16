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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر بالطاقم الأبيض ومالاوي بالأحمر في تصفيات أمم أفريقيا غداً

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ومالاوي، المقرر لها، الثالثة عصر غد، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، عن ارتداء منتخب مصر، الطاقم الأبيض الكامل، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص الأحمر والشورت الأسود.

حضر الاجتماع الفني، ممثلاً عن منتخب مصر، علي محمد علي، إداري المنتخب، ومحمود سليمان، مدير المهمات

مشوار منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وجمع المنتخب المصري 7 نقاط خلال أول ثلاث مباريات في التصفيات، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد ثم كرر النتيجة نفسها أمام مالاوي في الجولة الثالثة.

وعززت هذه النتائج موقف الفراعنة في المجموعة الثانية خاصة مع امتلاك المنتخب أفضلية تهديفية تمنحه صدارة الترتيب، رغم تساويه في النقاط مع المنتخب الأنجولي لتزداد أهمية المواجهات المقبلة في حسم المنافسة على بطاقات التأهل.

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا

مصر – 7 نقاط من 3 مباريات.

أنجولا – 7 نقاط من 3 مباريات.

مالاوي – 3 نقاط من 3 مباريات.

جنوب السودان – دون نقاط من 3 مباريات.

منتخب مصر أمم أفريقيا منتخب مالاوي تصفيات أمم أفريقيا علي ماهر

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