عيون منتخب مصر تراقب القمة.. علي ماهر وجهازه في مدرجات الأهلي وبيراميدز

قرر علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، حضور مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي خطوة الجهاز الفني للمنتخب في إطار متابعة لاعبي الفريقين عن قرب، والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، قبل تحديد العناصر التي يمكن الاستعانة بها خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة باهتمام الجهاز الفني لمنتخب مصر، في ظل امتلاك الأهلي وبيراميدز مجموعة من اللاعبين الذين يدخلون حسابات المنتخب الوطني، وهو ما يمنح المواجهة أهمية إضافية على مستوى متابعة العناصر المحلية.