مهلة أسبوع لحصر الترع المتعبة.. توجيهات عاجلة من وزير الري لتطوير منظومة المياه في قنا والأقصر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتى قنا والاقصر، خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات الجاري عقدها مع جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في هذا الشأن.

وزير الري يتابع تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة بمحافظتي قنا والأقصر ويوجه بحصر «الترع المتعبة»



وتم خلال الاجتماع استعراض ما نفذته الإدارة المركزية والادارات التابعة لها من أعمال تطهير للترع والمصارف بمحافظتي قنا والأقصر، وأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، فضلًا عن أعمال صيانة محطات الرفع ومحطات الخلط الوسيط بنطاق المحافظتين، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، ومردود جميع هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبتين.

وتناول الاجتماع مراجعة التصرفات والمناسيب خلال الموسم، إلى جانب استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والتعامل مع أي تحديات ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، واستعراض الجهود التي بذلتها إدارتى ري شرق وغرب قنا، ونجاحها في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى التي ظهرت خلال الموسم.



وأكد الدكتور سويلم على أهمية إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي، والاستفادة من نتائج هذا التقييم في تطوير أساليب إدارة وتشغيل المنظومة، ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن وصول المياه بالتصرفات والكميات المطلوبة إلى مختلف المناطق، وخاصة المناطق الواقعة في نهايات الترع، ومواصلة الحفاظ على جاهزية المنظومة المائية في جميع المحافظات، بما يضمن استيفاء جميع الاحتياجات المائية للمنتفعين.



وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الري بإعداد حصر الترع المتعبة بنطاق المحافظتين، ومقترحات التعامل مع تلك الترع خلال اسبوع من تاريخه.



كما وجه بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري وقطاع الادارة الاستراتيجية بعرض منظومة متكاملة للري ومحطات الرفع والمساحات المنزرعة، وأنواع المحاصيل بمنطقة غرب إسنا، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.



كما وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الري وهيئة الصرف بإعداد قائمة بالمهام المطلوبة والجدول الزمني لأعمال التطهيرات والتجريف اللازمة لضمان مرور موسم أقل الاحتياجات بنجاح.



ووجه أيضا بقيام الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الرى بإعداد حصر شامل بكافة تجارب الري الحديث التى نفذها المنتفعين بأنفسهم فى أراضيهم، لتعميم هذه التجارب الناجحة وتشجيع المزيد من المنتفعين على تنفيذها.