بيلينجهام يفتح النار على كوكوريلا: طلبت منه أن يتوقف عن التفاهات ويتصرف كرجل بالغ

كشف جود بيلينجهام، لاعب منتخب إنجلترا، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، خلال مواجهة المنتخبين، بعدما رصدت الكاميرات حديثًا بين الثنائي عقب سقوط الأخير ومطالبته الحكم باحتساب مخالفة.

وقال بيلينجهام عقب المباراة: «بصراحة، كان الأمر مزعجًا لأنه يفعل ذلك كثيرًا خلال التدريبات في ريال مدريد».

وأضاف: «طلبت منه فقط أن يتوقف عن تلك التفاهات وينهض، فقد ركل ساقي، ودخل في احتكاك مع أندرسن، ثم سقط بحثًا عن التعاطف».

واختتم لاعب منتخب إنجلترا تصريحاته قائلًا: «قلت له أن ينهض ويتصرف كشخص بالغ، لكنه ما زال مدينًا لي بسبب تلك الركلة».