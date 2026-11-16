عمرو فهمي يشيد بإمكانيات إبراهيم سعيد: أفضل مدافع مصري شوفته في حياتي

أشاد عمرو فهمي، مراسل قنوات بي إن سبورتس، بالإمكانيات الفنية التي امتلكها إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، مؤكدًا أنه كان مدافعًا استثنائيًا خلال الفترة التي قدم فيها أفضل مستوياته، وتحديدًا بين عامي 2000 و2003.

ابراهيم سعيد

وقال عمرو فهمي عبر حسابه علي فيسبوك" إن الاختلاف مع إبراهيم سعيد في بعض آرائه أمر طبيعي، لكن لا يمكن الاختلاف على موهبته وإمكانياته داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبرز المدافعين الذين شاهدهم في الملاعب المصرية.

وأضاف في تصريحاته: «ممكن نختلف مع إبراهيم سعيد في الرأي عادي، لكن من الناحية الفنية، الراجل ده كان حاجة أسطورية بالنسبة لأي حد شافه وهو في مستواه، إبراهيم سعيد من سنة 2000 لـ2003 هو أفضل مدافع مصري شوفته في حياتي».

وأوضح أن إبراهيم سعيد لم يكن مجرد مدافع يجيد الخروج بالكرة وبناء الهجمات، بل امتلك قدرات دفاعية متكاملة، بداية من قراءة اللعب والتدخلات واستخلاص الكرة والرقابة، وصولًا إلى التعامل مع الكرات الهوائية بكفاءة كبيرة.

وأشار فهمي إلى أن نجم الكرة المصرية السابق كان يتمتع بقدرات هجومية وفنية مميزة أيضًا، حيث امتلك مهارة المراوغة والتسديد، إلى جانب القوة البدنية والسرعة ودقة التمرير والقدرة على تغيير اتجاه اللعب.

ولفت إلى أن هذه الإمكانيات منحته مرونة كبيرة في المشاركة بأكثر من مركز داخل الملعب، حيث استطاع اللعب في قلب الدفاع والليبرو ولاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن، فضلًا عن امتلاكه قدرات تؤهله لأداء أدوار أخرى.

واختتم عمرو فهمي حديثه بالتأكيد على أن إشادته بإبراهيم سعيد لا تأتي من علاقة شخصية أو مجاملة، موضحًا أنه لم يلتقِ به سوى مرة واحدة بالصدفة، واقتصر الموقف على إلقاء التحية عليه، وربما لا يتذكر إبراهيم سعيد هذا اللقاء من الأساس.