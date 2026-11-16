من عقدة 1987 إلى إسقاط أسبانيا.. كيف أعادت إنجلترا كتابة التاريخ في مدريد؟

وجّه المنتخب الإنجليزي رسالة قوية إلى منافسيه في القارة الأوروبية بعدما نجح في إسقاط نظيره الإسباني على أرضه ووسط جماهيره في واحدة من أبرز مواجهات دوري الأمم الأوروبية محققًا انتصارًا مثيرًا بنتيجة 3-2 حمل العديد من الدلالات التاريخية والفنية وأعاد رسم ملامح المنافسة بين اثنين من كبار منتخبات القارة العجوز.

ولم يكن فوز إنجلترا مجرد انتصار عابر في ختام مرحلة المجموعات بل جاء ليضع حدًا لواحدة من أطول سلاسل عدم الخسارة في تاريخ المنتخبات الأوروبية بعدما أوقف مسيرة إسبانيا التي امتدت إلى 43 مباراة متتالية دون هزيمة فضلًا عن إنهاء سنوات طويلة من صمود المنتخب الإسباني على ملعبه في العاصمة مدريد.

واحتضن ملعب ميتروبوليتانو المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في مباراة قدم خلالها رجال المدرب توماس توخيل أداءً هجوميًا لافتًا خصوصًا خلال الشوط الأول وبداية النصف الثاني قبل أن تتحول الدقائق الأخيرة إلى اختبار صعب لقدرة الأسود الثلاثة على الحفاظ على تقدمهم.

إنجلترا تنهي أسطورة الـ43 مباراة دون هزيمة

كان الرقم الأبرز الذي خرجت به المواجهة هو سقوط السلسلة التاريخية للمنتخب الإسباني بعدما فشل رجال المدرب لويس دي لا فوينتي في الحفاظ على سجلهم الاستثنائي الذي استمر 43 مباراة متتالية دون التعرض للهزيمة.

ودخل المنتخب الإسباني المباراة وهو يمتلك واحدة من أقوى الفترات في تاريخه الحديث بعدما نجح في الجمع بين النتائج الإيجابية والأداء المقنع وفرض نفسه قوة كبرى على مستوى المنتخبات خاصة عقب التتويج بلقب كأس أمم أوروبا وهو ما جعل خسارته أمام إنجلترا بمثابة ضربة قوية لمسيرته الأخيرة.

وتعود آخر هزيمة لإسبانيا قبل هذه المواجهة إلى 22 مارس 2024 عندما سقط أمام منتخب كولومبيا في مباراة ودية لتظل كتيبة دي لا فوينتي بعيدة عن الخسارة لأكثر من عامين قبل أن تنجح إنجلترا في إيقاف هذه المسيرة.

كما حملت الهزيمة دلالة أخرى تتعلق بالمدير الفني الإسباني إذ كانت أول خسارة رسمية يتعرض لها منتخب إسبانيا تحت قيادته بعدما نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية طوال الفترة الماضية.

وكانت آخر هزيمة رسمية للمنتخب الإسباني قبل مواجهة إنجلترا أمام إسكتلندا بنتيجة هدفين دون رد في مارس 2023 وهو ما يوضح حجم الاستقرار الذي عاشه الماتادور خلال السنوات الأخيرة.

عقدة تاريخية تنتهي بعد 39 عامًا في مدريد

لم تتوقف المكاسب التاريخية للمنتخب الإنجليزي عند إنهاء سلسلة اللاهزيمة الإسبانية بل امتدت إلى كسر رقم ظل صامدًا لما يقرب من أربعة عقود بعدما أصبح أول منتخب ينجح في تحقيق انتصار رسمي على إسبانيا في العاصمة مدريد منذ عام 1987.

وتحمل المواجهة الأخيرة تشابهًا لافتًا مع واحدة من أبرز الذكريات في تاريخ الكرة الإنجليزية عندما نجح منتخب الأسود الثلاثة في إسقاط إسبانيا على ملعبها قبل 39 عامًا في مباراة انتهت بفوز إنجلترا بأربعة أهداف دون مقابل.

وشهدت تلك المواجهة تألقًا استثنائيًا للنجم الإنجليزي جاري لينيكر الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» ليقود منتخب بلاده إلى انتصار تاريخي ظل حاضرًا في سجلات المواجهات بين المنتخبين.

وبعد سنوات طويلة من الغياب عاد المنتخب الإنجليزي ليكرر إنجازه في العاصمة الإسبانية لكن هذه المرة بنتيجة 3-2 ليؤكد قدرته على تجاوز أحد أصعب الاختبارات خارج ملعبه ويضع حدًا لواحدة من أبرز العقد التاريخية التي ارتبطت بمواجهاته أمام الماتادور.

كما أنهى الانتصار سلسلة صمود إسبانيا على أرضها والتي امتدت لنحو أربع سنوات منذ خسارتها أمام سويسرا في سرقسطة يوم 24 سبتمبر 2022.

ثلاثية إنجليزية تكشف قوة مشروع توخيل

على المستوى الفني قدم المنتخب الإنجليزي واحدة من أفضل مبارياته خلال المرحلة الحالية بعدما نجح في استغلال المساحات والضغط على الدفاع الإسباني مع تنوع الحلول الهجومية والقدرة على الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض بأكثر من طريقة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 45 عن طريق هاري كين الذي نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف ليمنح منتخب بلاده أفضلية مهمة قبل التوجه إلى غرف الملابس.

ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب الإنجليزي ضغطه وتمكن إرزي كونسا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 ليضاعف من معاناة أصحاب الأرض قبل أن يضيف بن وايت الهدف الثالث بعد أربع دقائق فقط مستفيدًا من تمريرة جود بيلينغهام ليضع إنجلترا في موقف مثالي بعدما تقدمت بثلاثية نظيفة.

وعكست الأهداف الثلاثة التنوع الهجومي الذي امتلكه المنتخب الإنجليزي في ظل قدرته على استغلال الكرات الثابتة والفرص المتاحة والتحولات الهجومية وهو ما منح توخيل مؤشرات إيجابية بشأن قدرة فريقه على منافسة كبار القارة.

لكن المباراة لم تخلُ من اللحظات الصعبة بعدما تعرض المنتخب الإنجليزي لضربة قوية بطرد إليوت أندرسون في الدقيقة 64 عقب عرقلته لامين يامال داخل منطقة الجزاء ليحصل المنتخب الإسباني على ركلة جزاء نجح ميكيل أويارزابال في تسجيلها بالدقيقة 65.

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف المنافس وواصلوا الضغط حتى تمكن نيكو ويليامز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد تمريرة من لامين يامال لتتحول الدقائق المتبقية إلى معركة دفاعية نجح خلالها المنتخب الإنجليزي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.