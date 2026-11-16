إنجلترا تهزم إسبانيا 3-2 في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب إنجلترا على نظيره إسبانيا، بثلاثية مقابل هدفين من المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت ثلاثية إنجلترا عن هاري كين وإزري كونسا وبين وايت في الدقائق 45، 53، 57.

وجاءت ثنائية إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال ونيكو ويليامز في الدقيقتين 65، 75.

تشكيل منتخب إسبانيا:

بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بوبيل، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريا.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال، أليكس باينا، ميكيل أويارزابال.

تشكيل منتخب إنجلترا:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: بن وايت – جاريل كوينساه – إزري كونسا – هال

خط الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – إيليوت أندرسون

خط الهجوم: مورجان روجرز – هاري كين – أنتوني جوردون