النيران تلتهم ناقلة نفط شرق مضيق هرمز

إشتعلت النيران في ناقلة نفط شرق مضيق هرمز وذلك بحسب ما أعلنت عنه إدارة العلاقات العامة بالقوات البحرية للجيش الايراني .

وقالت إدارة العلاقات العامة بالبحرية في بيان لها مساء الأحد: قبل ساعة، اشتعلت النيران في ناقلة نفط شرق مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري.

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وبينت أن الناقلة، التي كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، قد أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها.

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وأتمت إدارة العلاقات العامة بالبحرية: ان نتيجة أي عبور غير قانوني للسفن، ودون التنسيق مع القوات المسلحة الايرانية وخلافا للوائح، ستكون الاصطدام بالغام بحرية واشتعال النيران فيها.