النيران تلتهم ناقلة نفط شرق مضيق هرمز

إشتعلت النيران في ناقلة نفط شرق مضيق هرمز وذلك بحسب ما أعلنت عنه إدارة العلاقات العامة بالقوات البحرية للجيش الايراني .
وقالت إدارة العلاقات العامة بالبحرية في بيان لها مساء الأحد: قبل ساعة، اشتعلت النيران في ناقلة نفط شرق مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري.
وبينت أن الناقلة، التي كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، قد أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها.
وأتمت إدارة العلاقات العامة بالبحرية: ان نتيجة أي عبور غير قانوني للسفن، ودون التنسيق مع القوات المسلحة الايرانية وخلافا للوائح، ستكون الاصطدام بالغام بحرية واشتعال النيران فيها.