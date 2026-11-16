توك شو| قطارات المترو الجديدة ومخطط أخونة القضاء.. تطورات مفاوضات إيران وسد النهضة وزيادة الأجور

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

مكيفة بتكنولوجيا فرنسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول للمترو

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على بدء تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق، والتي تنتجها شركة «ألستوم»، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة القطارات بدأ منذ عامي 2014 و2015، ضمن خطة تحديث وسائل النقل والمواصلات في مصر.

كاميرات مراقبة ومقاعد لذوي الهمم.. أحمد موسى يكشف عن مميزات قطارات المترو الجديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبرز التجهيزات والخدمات التي توفرها القطارات الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق، مؤكدًا أنها تضم مجموعة من الإمكانات التي تستهدف تحسين تجربة الركاب ورفع مستويات الأمان والراحة خلال الرحلات.

أحمد موسى يشيد بمشروعات النقل وطريق الجلالة: هناك أعمال تنفذ على مدار الساعة لخدمة المواطنين

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود تطوير مشروعات البنية التحتية والنقل في مصر، مشيرًا إلى ما شاهده من أعمال تنفيذية خلال مروره بطريق الجلالة، ومؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب جهودًا كبيرة من العاملين في مواقع التنفيذ.

أحمد موسى يكشف تفاصيل مخطط أخونة القضاء: استهداف 2500 قاضٍ وإلغاء المحكمة الدستورية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل ما وصفه بمخطط جماعة الإخوان لأخونة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الخطة كانت تستهدف التغلغل داخل السلطة القضائية، وصولًا إلى إلغاء المحكمة الدستورية وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة بعناصر تابعة للجماعة.

خلال 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف خطة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل خطة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن نحو 26 مليون مواطن يعملون في هذا القطاع، وأنه تم إقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.

محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث

وصف الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير إثيوبيا بشأن ضرورة ترشيد مصر لاستهلاك المياه بأنها «استفزازية ومثيرة للسخرية»، معتبرًا أن الحديث عن إدارة القاهرة لمواردها المائية يمثل نوعًا من العبث ومحاولة لصرف الانتباه عن جوهر أزمة سد النهضة.

محمود مسلم: إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة.. وحسن نية مصر ظهر في تحمل المناورات وعدم التصعيد

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة منذ 13 عامًا، مؤكدًا أن حسن النية المصري ظهر بوضوح في تحمل القاهرة المناورات الإثيوبية المتكررة طوال سنوات التفاوض، وعدم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية رغم التجاوزات المرتبطة بالملف.

نشأت الديهي يرد على عصام تليمة: الدولة المصرية لم تسعَ للمصالحة مع الإخوان منذ 2014

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه لم تكن هناك أي محاولات من جانب الدولة المصرية للتصالح مع جماعة الإخوان، ردًا على تصريحات عصام تليمة التي تحدث فيها عن وجود محاولة من الدولة المصرية لإجراء مصالحة مع الجماعة.

باحث: واشنطن تصعّد الحصار الاقتصادي بعد فشل إخضاع إيران

قال الدكتور محمد خيري، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مختلف أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري لإخضاع النظام الإيراني، في ظل عدم تحقيق العقوبات والحصار الاقتصادي النتائج التي كانت تأملها الإدارة الأمريكية.

باحث شئون إيرانية: 7 مطالب لطهران تعرقل المفاوضات مع الولايات المتحدة

قال الدكتور محمد خيري، الباحث في الشئون الإيرانية، إن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يواجه حالة من الانسداد الشديد، في ظل وجود خلافات جوهرية بين الطرفين، وصعوبة التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات المطروحة.