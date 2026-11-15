قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل
91 عاما في عشق القرآن.. عوض الفردي يكشف أسرار رحلته إلى دولة التلاوة
سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم الإثنين
وزارة العمل تفتح باب التوظيف.. 620 فرصة عمل برواتب تصل لـ11 ألف جنيه
النيران تلتهم ناقلة نفط شرق مضيق هرمز
قرار حاسم من الأهلي حول استمرار عبد الله أقطاي مع الفريق
وزير الخارجية البريطاني: الوضع الإنساني في غزة كارثي
غيبوبة سكر تُفقد سائق أتوبيس السيطرة على عجلة القيادة.. التحقيقات تكشف كواليس حادث رأس سدر
سلامة النقل الأمريكي: حادث الناقلة قبالة نيو أورلينز ناجم عن عطل في نظام التوجيه
أسعار شقق نقابة المهندسين 2026 وشروط الحجز وموعد القرعة
كيف تتابع وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. حسن رداد يوضح
وزيرة الإسكان: البرج الأيقوني مطروح للبيع لكننا لا نرغب في بيعه حاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة عن أزمة الهداف التاريخي لمصر: لا تقارنوا محمد صلاح بحسام حسن.. والأساطير لا تصنعها الأرقام القياسية

حسام حسن وصلاح
حسام حسن وصلاح
يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجدل المثار حول عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح مع منتخب مصر، ومقارنته برقم حسام حسن، لا يستحق أن يتحول إلى أزمة أو خلاف بين الطرفين، مشددًا على أن الأرقام القياسية قابلة للتحطيم، ولا يمكن أن تكون المعيار الوحيد لتقييم أساطير كرة القدم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":" محمد صلاح جاب في عهد الكابتن حسام حسن، وهو مدير فني لمنتخب مصر، سجل 12 جول، ومع برادلي 15 جول، ومعكوبر 14 جول. يعني كان أكتر مدرب اشتغل معاه محمد صلاح وجاب معاه أهداف هو حسام حسن".

وتابع:" الأرقام اتصنعت أساسًا علشان تتحطم، عادي. حسام حسن مش موجود؟ فاروق جعفر مش موجود؟ حازم إمام مش موجود؟ دي أساطير الكرة في مصر".

وواصل:" مش أكتر واحد لعب ماتشات هو اللي هيبقى أسطورة، ولا أكتر واحد جاب أجوال. الأسطورة ده موضوع تاني خالص".

وضرب شبانة عددًا من الأمثلة بنجوم الكرة الأفريقية، مشيرًا إلى أن ديدييه دروجبا سجل 65 هدفًا مع منتخب كوت ديفوار، وصامويل إيتو سجل 56 هدفًا مع الكاميرون، بينما سجل ساديو ماني 55 هدفًا مع السنغال، رغم أن جميعهم يُعدون من أبرز أساطير القارة الأفريقية.

كما استشهد بأسماء جورج ويا وروجيه ميلا وجاي جاي أوكوشا وكانو ومايكل إيسيان وإيمانويل أديبايور وفريديريك كانوتيه، مؤكدًا أن قيمة هؤلاء النجوم لا يمكن اختزالها في عدد الأهداف الدولية التي سجلوها.

وأردف:" صلاح 68 هدف وهيسجل والماتش الجاي ممكن يبقى سبعين، واللي بعديه يبقى يعدي السبعين, ولا تقييمنا لصلاح هيتوقف على دي يعني؟".

محمد صلاح حسام حسن الإعلامي محمد شبانة منتخب مصر cbc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

علي ماهر

«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 ؟|توضيح عاجل

ترشيحاتنا

زبيبة الصلاة

هل زبيبة الصلاة هي المقصودة بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟

السلع الزراعية

ما حكم إخفاء السلع الزراعية لرفع أسعارها بحجة البيع والشراء؟.. أمين الفتوى يرد

أجمل مما في الجنة

هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد