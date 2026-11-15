شبانة عن أزمة الهداف التاريخي لمصر: لا تقارنوا محمد صلاح بحسام حسن.. والأساطير لا تصنعها الأرقام القياسية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجدل المثار حول عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح مع منتخب مصر، ومقارنته برقم حسام حسن، لا يستحق أن يتحول إلى أزمة أو خلاف بين الطرفين، مشددًا على أن الأرقام القياسية قابلة للتحطيم، ولا يمكن أن تكون المعيار الوحيد لتقييم أساطير كرة القدم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":" محمد صلاح جاب في عهد الكابتن حسام حسن، وهو مدير فني لمنتخب مصر، سجل 12 جول، ومع برادلي 15 جول، ومعكوبر 14 جول. يعني كان أكتر مدرب اشتغل معاه محمد صلاح وجاب معاه أهداف هو حسام حسن".

وتابع:" الأرقام اتصنعت أساسًا علشان تتحطم، عادي. حسام حسن مش موجود؟ فاروق جعفر مش موجود؟ حازم إمام مش موجود؟ دي أساطير الكرة في مصر".

وواصل:" مش أكتر واحد لعب ماتشات هو اللي هيبقى أسطورة، ولا أكتر واحد جاب أجوال. الأسطورة ده موضوع تاني خالص".

وضرب شبانة عددًا من الأمثلة بنجوم الكرة الأفريقية، مشيرًا إلى أن ديدييه دروجبا سجل 65 هدفًا مع منتخب كوت ديفوار، وصامويل إيتو سجل 56 هدفًا مع الكاميرون، بينما سجل ساديو ماني 55 هدفًا مع السنغال، رغم أن جميعهم يُعدون من أبرز أساطير القارة الأفريقية.

كما استشهد بأسماء جورج ويا وروجيه ميلا وجاي جاي أوكوشا وكانو ومايكل إيسيان وإيمانويل أديبايور وفريديريك كانوتيه، مؤكدًا أن قيمة هؤلاء النجوم لا يمكن اختزالها في عدد الأهداف الدولية التي سجلوها.

وأردف:" صلاح 68 هدف وهيسجل والماتش الجاي ممكن يبقى سبعين، واللي بعديه يبقى يعدي السبعين, ولا تقييمنا لصلاح هيتوقف على دي يعني؟".