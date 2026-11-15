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خلال 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف خطة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خلال 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف خطة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل خطة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن نحو 26 مليون مواطن يعملون في هذا القطاع، وأنه تم إقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.

 اجتماع المجلس القومي للأجور 

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القرار جاء خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن ملف أجور العاملين بالقطاع الخاص يحظى باهتمام كبير من الدولة والحكومة.

تحسين دخول المواطنين

وأضاف أن هناك توجهًا لزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص على مدار 3 سنوات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية استمرار تحسين دخول المواطنين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن قيمة الحد الأدنى للأجور البالغة 8500 جنيه لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الأسر المصرية، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد نفقات الغذاء والتعليم ومختلف متطلبات الحياة.

مدبولي مجلس الوزراء القومي للأجور المجلس القومي للأجور أحمد موسى

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