أحمد موسى: مرتبات العاملين بالقطاع الخاص قد تصل إلى 10 آلاف جنيه العام المقبل

توقع الإعلامي أحمد موسى أن تشهد أجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية وصول المرتبات إلى مستويات تتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه خلال العام المقبل، حال تحسن الأوضاع الاقتصادية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تحقيق هذه الزيادات يرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة النشاط السياحي وزيادة إيرادات قناة السويس، بما يدعم موارد الدولة ويسهم في تحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف أن العالم يواجه تحديات وأزمات اقتصادية تؤثر على مختلف الدول، إلا أن الدولة المصرية تواصل العمل على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتحسين دخول المواطنين.

مستوى المرتبات والقدرة الشرائية

وأكد أن زيادة الأجور تمثل أحد الملفات المهمة التي تحظى باهتمام الدولة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا اقتصاديًا ينعكس على مستوى المرتبات والقدرة الشرائية للمواطنين.