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حقوقي فلسطيني: منع الخيام والكرفانات عن غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويدفع نحو التهجير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقوقي فلسطيني: منع الخيام والكرفانات عن غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويدفع نحو التهجير

غزة
غزة

حذر عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع يضاعف معاناة المدنيين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال عصام يونس، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار لم يضع حدًا للانتهاكات داخل القطاع، مشيرًا إلى استمرار سقوط الضحايا وتدمير البنية التحتية والمنازل والمساجد.

وأضاف أن دخول المساعدات والمواد الأساسية إلى قطاع غزة لا يزال يخضع لقيود كبيرة، موضحًا أن ما يدخل إلى القطاع، وفق تقديره، لا يتجاوز 20 إلى 30% من الكميات التي جرى الاتفاق عليها، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الفعلية وما يصل إلى السكان.

وأشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني إلى أن القيود لا تقتصر على المواد الغذائية، وإنما تمتد إلى المستلزمات الطبية والصحية، ومستلزمات الطاقة الشمسية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي يعتمد عليها السكان في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.

منع الخيام يهدد سكان غزة مع اقتراب الشتاء

وأوضح يونس أن منع دخول الخيام والكرفانات ومستلزمات الإيواء يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سكان القطاع، خاصة في ظل تدهور الأحوال الجوية وتضرر شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية، الأمر الذي يزيد من صعوبة توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمدنيين.

وحذر من أن استمرار منع مستلزمات الإيواء وتفاقم الظروف المعيشية قد يجعل الحياة داخل قطاع غزة مستحيلة، بما يدفع السكان نحو التهجير، في ظل غياب الاحتياجات الضرورية للحماية من البرد والأمطار وتداعيات الدمار.

ودعا مدير مركز الميزان المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة لفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، إلى جانب العمل على وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين.

وأعرب عصام يونس عن خوفه من أن يؤدي استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى مزيد من التدهور في الأوضاع داخل غزة، معربًا عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الأمن والسلام لسكان القطاع.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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