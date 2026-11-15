مفاجأة سارة من أبل.. إضافة "بصمة الوجه" للشاشة الخارجية في iPhone Duo 2

كشفت تقارير تقنية حديثة أن مهندسي شركة "أبل" يعملون حاليًا بجهد مكثف لإضافة ميزة "بصمة الوجه" (Face ID) إلى الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي (iPhone Duo 2)، المتوقع إطلاقه في خريف العام المقبل.

سباق مع الزمن

وبحسب تقرير نشره موقع "9to5Mac" التقني، ونقلًا عن المحلل الشهير مارك جورمان من وكالة بلومبرج، تضع أبل إضافة تقنية التعرف على الوجه في مقدمة أولوياتها للهاتف الجديد، وتحديدًا لتعمل على الشاشة الخارجية للجهاز.

ورغم أن الشركة طورت بالفعل نماذج تجريبية من الهاتف مزودة بهذه الميزة، إلا أن التقرير أشار إلى احتمال تأجيل إطلاقها إلى الإصدار الثالث (iPhone Duo 3) في عام 2028، وذلك في حال لم يتمكن المهندسون من تجهيز التحديثات بالكامل، وتجاوز عقبة ضيق الوقت قبل الموعد النهائي للإطلاق العام المقبل.

زر ذكي وتصميم أنحف

وإلى جانب بصمة الوجه، تركز أبل على إضافة "زر الإجراءات" (Action Button) المألوف في هواتفها الحديثة، وهو زر ذكي يتيح للمستخدم تشغيل تطبيقات معينة أو تنفيذ مهام سريعة بضغطة واحدة، وربما يتم دمجه برمجيًا مع وحدة التحكم في الكاميرا.

كما تخطط الشركة مستقبلاً لتزويد سلسلة هواتفها القابلة للطي بعدسة تكبير احترافية (Telephoto)، والتي تُستخدم لالتقاط صور دقيقة وواضحة للأشياء البعيدة.

وتأتي هذه التحديثات مع سعي أبل المستمر لجعل الهاتف أخف وزنًا وأقل سُمكًا، ليكون أكثر راحة وعملية في الاستخدام اليومي المعتاد.

بصمة الأصبع أم الوجه؟

وفي الوقت الحالي، يعتمد الإصدار الأول من الهاتف القابل للطي على "بصمة الإصبع" (Touch ID).

ويرى خبراء الموقع التقني أن إضافة بصمة الوجه للشاشة الخارجية فقط قد تكون مفيدة، لكن الأفضل هو توفيرها في الشاشة الداخلية الكبيرة؛ لأن استخدام بصمة الإصبع أثناء فتح الهاتف بالكامل قد يكون غير مريح أحيانًا، ويصعب الوصول للزر باختلاف طريقة إمساك الجهاز في اليد.