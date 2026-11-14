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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاق مايكروسوفت.. لابتوب Surface Laptop Ultra الخارق يخسر أمام أبل

مايكروسوفت
مايكروسوفت

كشفت مراجعة تقنية حديثة أن حاسوب مايكروسوفت الجديد (Surface Laptop Ultra) هو الأقوى في تاريخ أجهزة الشركة حتى الآن. 

ورغم إمكانياته الجبارة وتصميمه الفاخر، إلا أنه لا يزال متأخرًا بخطوة خلف أجهزة أبل المنافسة.

تصميم فخم وشاشة مميزة

وبحسب تقرير نشره موقع "إنجادجيت" (Engadget) التقني، تخلى اللابتوب الجديد عن حيل مايكروسوفت المعتادة في الحواسيب القابلة للتحول أو الطي.

وبدلاً من ذلك، جاء بتصميم معدني كامل وأنيق، ليبدو كجهاز مخصص لرجال الأعمال والمحترفين.

ويتميز الجهاز بشاشة قياس 15 بوصة ذات أبعاد (3:2). هذا يعني أن الشاشة أطول من الشاشات العريضة التقليدية الموجودة في أغلب الأجهزة، مما يسهل قراءة المستندات وتصفح الإنترنت براحة أكبر. 

ووصف التقرير الهيكل المصنوع من الألومنيوم بأنه صلب كالصخر، وناعم الملمس كقطعة مجوهرات فاخرة.

أداء وحشي يخدم الذكاء الاصطناعي

ويعمل لابتوب (Surface Laptop Ultra) بشريحة معالجة حديثة وقوية تُسمى (RTX Spark). هذه الشريحة تجعله وحشًا حقيقيًا في سرعة الأداء. 

ورغم أن أي حاسوب سيحمل هذه الشريحة سيكون سريعاً، إلا أن مايكروسوفت بذلت جهداً كبيراً ليبرز جهازها ويتفوق بوضوح على جميع حواسيب ويندوز المحمولة الأخرى.

وأوضح التقرير أن هذا الجهاز يعتبر الخيار المثالي لجمهور محدد جدًا. هؤلاء هم عشاق نظام ويندوز المخلصين، والمهتمين بشدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة فائقة الجودة والفخامة.

سعر صادم للمشترين

ولكن، تأتي هذه القوة الجبارة والفخامة بضريبة قاسية جدًا على جيب المشتري. فقد حذر التقرير المستخدمين من أنهم سيضطرون لدفع مبالغ طائلة جداً للاستمتاع بهذا الحاسوب المتطور.

وكمثال على ذلك، فإن النسخة التي جربها الموقع جاءت بذاكرة عشوائية (رام) سعتها 32 جيجابايت، ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. 

ومع تزويدها بشريحة (RTX Spark) بكامل قوتها، وصل سعر هذا الإصدار إلى 3700 دولار أمريكي، وهو رقم يجعله باهظاً جداً وبعيداً عن متناول المستخدم العادي.

مايكروسوفت Surface Laptop Ultra أبل

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