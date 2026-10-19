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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تبدأ حظر نظام الملفات ReFS على وحدات التخزين الخارجية.. إليك التفاصيل

نظام الملفات ReFS
نظام الملفات ReFS
لمياء الياسين


تعتزم مايكروسوفت تقييد استخدام نظام الملفات ReFS على الوسائط القابلة للإزالة في نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11. وتهدف هذه التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، إلى تحسين الأمان وتشجيع المستخدمين على الانتقال إلى حلول تخزين أكثر استقرارًا.

ما هو نظام الملفات ReFS ولماذا هو محدود؟


نظام الملفات المرن (ReFS) هو نظام ملفات طورته مايكروسوفت، يتميز بمرونة عالية وقابلية للتوسع. ويُستخدم غالبًا في بيئات الخوادم، بما في ذلك مساحات التخزين والنسخ الاحتياطي وإدارة البيانات الضخمة.

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا التقييد في الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام نظام الملفات ReFS على الأجهزة الخارجية مثل محركات أقراص USB، ومحركات الأقراص الصلبة الخارجية، ومحركات أقراص الحالة الصلبة (SSD). وتلتزم مايكروسوفت بتحسين الدعم وتوجيه المستخدمين إلى استخدام أنظمة ملفات أكثر ملاءمةً لمثل هذه الحالات.

التغييرات في تحديث سبتمبر

ومن جانبها قامت مايكروسوفت بإضافة ميزة أمان جديدة تخص الفلاشات وهاردات التخزين الخارجية التي تستخدم نظام ملفات ReFS فبشكل تلقائي، عندما تقوم بتوصيل فلاشة أو هارد خارجي بنظام ReFS بجهازك، سيقوم ويندوز بتسجيل هذا الحدث في نظام المراقبة الخاص به تحت رقم كودي هو  524 ويتم تسجيل التوصيل مرة واحدة فقط عند تشغيل الجهاز وكحد أقصى، يمكن للنظام تسجيل 32 وحدة تخزين خارجية مختلفة.

ومن جانبها فرت مايكروسوفت ميزة التحكم في هذه المراقبة عبر "سياسة المجموعة" (Group Policy) باسم RefsRemovableDeviceMountPolicy ولها 3 خيارات:

  • القيمة (1) - الوضع الافتراضي: تشغيل المراقبة وتسجيل الأحداث (الوضع الحالي).
  • القيمة (0): إيقاف المراقبة تماماً (لن يسجل ويندوز أي بيانات عند توصيل الفلاشة).
  • القيمة (2): حظر كامل (سيعمل ويندوز على منع تشغيل أي فلاشة أو هارد خارجي بنظام ReFS على الجهاز نهائياً).

بدء تطبيق القانون اعتبارًا من عام 2027

من المقرر تطبيق هذه القيود بالكامل في التحديث التراكمي لشهر يناير 2027 لنظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11. خلال هذه الفترة، سيتم تفعيل وضع التدقيق والإغلاق افتراضيًا. ومع ذلك، سيظل بإمكان المسؤولين ضبط هذه الإعدادات بما يتناسب مع احتياجاتهم.

توصيات للمستخدمين

إذا كنت لا تزال تستخدم نظام الملفات ReFS على وسائط تخزين قابلة للإزالة، فإن مايكروسوفت توصي بشدة بنقل بياناتك أو تغيير إعدادات التكوين بحلول يناير 2027. تتضمن خطة العمل الموصى بها ما يلي:

جارٍ تثبيت آخر تحديثات ويندوز.
مراقبة أحداث تدقيق نظام الملفات ReFS لتحديد الأجهزة وأحمال العمل المتأثرة.
تخطيط وتنفيذ عملية نقل البيانات إلى أنظمة الملفات التي تناسب الوسائط القابلة للإزالة بشكل أفضل (مثل NTFS أو exFAT).
ستساعد هذه الخطوات في ضمان سلاسة العمليات وتجنب مشاكل الوصول إلى البيانات بعد تطبيق القيود الجديدة.

يُعد هذا التغيير جزءًا من استراتيجية مايكروسوفت الشاملة لضمان استقرار وأمان أنظمة التشغيل، بالإضافة إلى تحسين أداء تخزين البيانات.

مايكروسوفت Windows 11 Windows 10 وحدات تخزين ReFS نقل بيانات

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