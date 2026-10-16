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أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت تفاجئ عشاق Xbox بأصغر ذراع تحكم.. مالكة تيك توك تقترب من صفقة رقائق ضخمة تشعل سباق الذكاء الاصطناعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت تفاجئ عشاق Xbox بأصغر ذراع تحكم.. مالكة تيك توك تقترب من صفقة رقائق ضخمة تشعل سباق الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بحجم الجيب وإمكانات متكاملة.. مايكروسوفت تفاجئ عشاق Xbox بأصغر ذراع تحكم
 

كشفت شركة مايكروسوفت عن ذراع التحكم Xbox Nano Controller، وهو ملحق ألعاب صغير الحجم يستهدف اللاعبين الباحثين عن وسيلة أكثر سهولة في الحمل لممارسة ألعابهم المفضلة، مع تصميم يناسب صغار السن وأصحاب الأيدي الصغيرة، فضلا عن المستخدمين الذين يفضلون اللعب أثناء التنقل.


كمبيوترك يتحول إلى منصة ذكاء اصطناعي.. تعرف على أداة Llama for Windows
 

يتجه عدد متزايد من المستخدمين إلى خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، مثل ChatGPT وCopilot وGemini، لإنجاز المهام اليومية، إلا أن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا على أجهزة الكمبيوتر يظل خيارا جذابا للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، وكذلك للمطورين الذين يسعون إلى تقليل الاعتماد على الخدمات السحابية المدفوعة.

هاتف جبار لعشاق الألعاب.. Red Magic 12 Pro+ يأتي بمواصفات تتحدى التوقعات

أعلنت شركة ريد ماجيك Red Magic، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Red Magic 12 Pro+، الذي يأتي مع مجموعة من الترقيات التقنية التي تستهدف عشاق الألعاب على الهواتف الذكية، أبرزها شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، ونظام تبريد متطور بمروحة نشطة، وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط.

يوتيوب ميوزيك تطلق ميزة جديدة لكشف الأغاني المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة يوتيوب ميوزيك YouTube Music، بدء طرح نظام جديد لوضع علامات توضيحية على الأغاني التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومساعدة المستمعين على معرفة مدى مشاركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى، بما يشمل التأليف والأداء الصوتي.


قبل تثبيت أي لعبة.. أسهل طريقة لمعرفة مواصفات اللابتوب بدون برامج

يتيح نظام ويندوز للمستخدمين التعرف على مواصفات أجهزة الكمبيوتر بسهولة، من خلال مجموعة من الأدوات المدمجة التي تكشف تفاصيل المعالج والذاكرة العشوائية ووحدة التخزين وكارت الشاشة، دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية.


طريقة عمل فورمات لهارد الكمبيوتر في ويندوز.. خطوات سهلة لتهيئة القرص وحذف الملفات

يعد عمل فورمات لهارد الكمبيوتر من الإجراءات التي يلجأ إليها المستخدمون عند الرغبة في حذف الملفات، أو تجهيز وحدة تخزين جديدة، أو معالجة بعض مشكلات القرص، أو إعداد الجهاز للاستخدام من جديد.


مالكة تيك توك تقترب من صفقة رقائق ضخمة تشعل سباق الذكاء الاصطناعي

تقترب شركة بايت دانس ByteDance الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك ومنصة Seedance، من إبرام اتفاق مع شركة ميدياتيك MediaTek التايوانية لتأمين رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لمراكز البيانات التابعة لها، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة على المفاوضات.
 

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