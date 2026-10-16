يوتيوب ميوزيك تطلق ميزة جديدة لكشف الأغاني المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة يوتيوب ميوزيك YouTube Music، بدء طرح نظام جديد لوضع علامات توضيحية على الأغاني التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومساعدة المستمعين على معرفة مدى مشاركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى، بما يشمل التأليف والأداء الصوتي.

وستظهر العلامات الجديدة على صفحة تشغيل الأغنية، بما يتيح للمستخدمين التعرف بسهولة على الأعمال التي استعانت بالذكاء الاصطناعي في إنتاجها.

كما يمكن الضغط على العلامة للاطلاع على معلومات إضافية توضح طبيعة دور الذكاء الاصطناعي في إنشاء المقطع الموسيقي.

ولن تقتصر الميزة على يوتيوب ميوزيك، إذ ستمتد أيضا إلى تطبيق يوتيوب الرئيسي، وفقا لما أعلنته الشركة.

يوتيوب ميوزيك

3 تصنيفات لتحديد دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقى

أوضحت يوتيوب أنها تعاونت مع عدد من شركائها في قطاع الموسيقى، إلى جانب استخدام أدوات الكشف الخاصة بها، لتحديد الأعمال الموسيقية التي أنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب صفحة المساعدة الخاصة بالمنصة، يمكن للشركاء الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم من خلال ثلاثة تصنيفات رئيسية:

- مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي (Fully Gen AI): يستخدم للأعمال الموسيقية التي أنشئت بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

- مولد جزئيا بالذكاء الاصطناعي (Partly Gen AI): يشمل الأعمال التي استعان فيها الفنانون بمكونات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مع إضافة عناصر أخرى من أدائهم أو تسجيلاتهم الفعلية.

- لا يتضمن ذكاء اصطناعيا توليديا (No Gen AI): يستخدم للأعمال التي لا تندرج ضمن الفئتين السابقتين، ومن أمثلتها الأغاني التي خضعت لمعالجة صوتية باستخدام أدوات تصحيح طبقة الصوت، مثل Auto-Tune، إذ لا يعد استخدام هذه الأدوات وحده إنتاجا بالذكاء الاصطناعي التوليدي.



منصات الموسيقى تتسابق لمواجهة انتشار الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي



تأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه الأغاني المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي على منصات البث الموسيقي، ما يدفع الشركات إلى تطوير آليات مختلفة للتعامل مع هذه الأعمال وإبلاغ المستخدمين بطبيعتها.

وتعتزم آبل ميوزيك إدخال علامات تحمل اسم Made With AI، ضمن نظامها الموسوم باسم AI Transparency Tags خلال وقت لاحق من العام الجاري، بهدف توضيح مشاركة الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقى.

أما سبوتفاي، فتستخدم بدورها علامات خاصة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أداة لتصفية المحتوى الموسيقي المزعج أو غير المرغوب فيه.

واتخذت منصة Deezer نهجا أكثر تشددا، إذ أعلنت في يوليو أنها تتلقى ما يقرب من 90 ألف مقطع موسيقي مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي يوميا.

وتضع المنصة علامات على الأعمال التي تكتشف إنتاجها بهذه التقنيات، وتستبعدها من التوصيات الخوارزمية وقوائم التشغيل التحريرية، كما تحجب العائدات الناتجة عن عمليات البث الاحتيالية.

وتعمل الشركة أيضا على تطوير خيار يتيح للمستخدمين تصفية الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي.

بدورها، تضع منصة TIDAL علامات على التسجيلات التي تحدد أنها مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، وتتيح للمستمعين تعطيل ظهورها، كما تستبعدها من احتساب حقوق العوائد الموسيقية وفق سياستها المعلنة.

يوتيوب تختار الشفافية بدلا من حظر الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي



على خلاف المنصات التي تتبنى قيودا أكثر صرامة، تركز يوتيوب في خطوتها الجديدة على الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلا من فرض حظر شامل على هذا النوع من الموسيقى.

وأكدت الشركة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغاني لا يجعل العمل غير مؤهل لتحقيق الدخل تلقائيا، إذ تهدف العلامات الجديدة أساسا إلى إطلاع المستمعين على دور هذه التقنيات في عملية الإنتاج.

وتواصل يوتيوب في الوقت نفسه اختبار أدوات لإنشاء الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي، من بينها أداة Dream Track، التي تتيح لمجموعة مختارة من صناع المحتوى إنشاء مقاطع موسيقية تتضمن نسخا مولّدة بالذكاء الاصطناعي من أصوات فنانين مشاركين في البرنامج.