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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي يدخل كواليس يوتيوب.. أدوات جديدة لصناعة فيديوهات أكثر جذبا

يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة يوتيوب خلال فعالياتها السنوية Made On YouTube عن مجموعة من الأدوات الجديدة لتطبيق YouTube Studio، الذي يستخدمه صناع المحتوى لإدارة قنواتهم، بهدف مساعدتهم على تحليل أداء الفيديوهات وتحسين المحتوى وزيادة الوصول إلى الجمهور.

وتشمل التحديثات توسيع نطاق أداة Ask Studio المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصبح متاحة على أجهزة iOS وأندرويد، إلى جانب أدوات جديدة تقدم ملاحظات على الفيديوهات قبل نشرها، وتساعد في إنشاء صور مصغرة ديناميكية.

الذكاء الاصطناعي يراجع الفيديو قبل نشره
 

تتيح ميزة الملاحظات على المسودات لصانع المحتوى تقديم فيديو لم يتم نشره بعد، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليله وتقديم اقتراحات تتعلق بسرعة الإيقاع، وبنية الفيديو، وطريقة سرد القصة.

كما تضيف يوتيوب قسما جديدا للأبحاث داخل تطبيق Studio، يعرض لصناع المحتوى أنواع الفيديوهات والمحتوى التي تحقق أداء جيدا على المنصة، بما يساعدهم على الاستفادة من الاتجاهات الرائجة وتقديمها بأسلوبهم الخاص.

YouTube Studio

إنشاء العناوين والصور المصغرة بالذكاء الاصطناعي
 

يحظى عنوان الفيديو والصورة المصغرة بأهمية كبيرة في جذب المشاهدين، ولذلك ستتيح أداة Studio الجديدة إنشاء صور مصغرة وعناوين بالاعتماد على محتوى الفيديو نفسه، مع مواءمتها مع أسلوب وهوية صانع المحتوى.

كما تقدم المنصة ميزة جديدة للصور المصغرة الديناميكية، تتيح إنشاء ثلاثة خيارات مختلفة للصورة المصغرة، ثم عرض كل خيار على شريحة مختلفة من الجمهور لمعرفة أيها يحقق أفضل تفاعل.

وقالت يوتيوب إن صناع المحتوى استخدموا ميزة اختبار A/B لإجراء أكثر من 40 مليون اختبار للعناوين والصور المصغرة.

اختبار بدايات الفيديو واختيار الخطاف الأفضل

تخطط يوتيوب قريبا لإتاحة اختبار ما يصل إلى ثلاث نسخ مختلفة من الفيديو، بهدف معرفة أي بداية أو خطاف تنجح بشكل أكبر في جذب المشاهدين ومواصلة المشاهدة.

وفي وقت لاحق من العام، سيحصل YouTube Studio أيضا على إمكانية مراقبة أداء الصور المصغرة تلقائيا، مع تغيير الصورة بشكل استباقي إذا أظهرت البيانات أنها لا تحقق النتائج المطلوبة.

تحليلات تشرح سبب نجاح الفيديو أو تراجعه
 

تعمل يوتيوب كذلك على تطوير أدوات التحليلات داخل Studio لتتجاوز عرض الأرقام والإحصاءات التقليدية، بحيث تقدم تفسيرا لأسباب نجاح الفيديوهات أو ضعف أدائها، إلى جانب توصيات تساعد صناع المحتوى على إنتاج مقاطع أكثر جذبا للمشاهدين.

وبالإضافة إلى تحديث تطبيق YouTube Studio، كشفت يوتيوب عن أدوات أخرى لصناع المحتوى، من بينها ميزات للتحرير عبر المحادثة داخل شورتس وتطبيق YouTube Create.

ذكاء اصطناعي يوتيوب YouTube Studio

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