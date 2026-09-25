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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب خلافات مالية.. طالب يتخلص من والده طعنا داخل منزله في كفر الدوار

جريمة قتل بالبحيرة
جريمة قتل بالبحيرة
ساندي رضا

شهدت قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة واقعة إقدام طالب على التعدي على والده، الذي يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، بسلاح أبيض داخل مسكنهما، ما أدى إلى وفاته، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات مالية.

طالب يتخلص من والده طعنًا داخل منزله في كفر الدوار بالبحيرة

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، يفيد بورود بلاغ بقيام طالب بالتعدي على والده داخل منزلهما بقرية زهرة، ما أسفر عن وفاته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، برئاسة العميد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والمقدم محمود قاسي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، لإجراء الفحص وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية عن نشوب مشادة كلامية بين الأب ونجله، بعدما رفض المجني عليه إعطاء نجله مبالغ مالية للإنفاق، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء، حيث استولى المتهم على سلاح أبيض «سكين» وسدد عدة طعنات نافذة لوالده بمنطقة البطن، ما أدى إلى وفاته.

وعقب ارتكاب الواقعة، أبلغ المتهم عن نفسه، وظل بجوار جثمان والده داخل المنزل حتى وصول الأجهزة الأمنية، التي ألقت القبض عليه، كما جرى التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

ونُقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتم التحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، إلى جانب تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة.

البحيرة جريمة كفر الدوار مصرع أب بالبحيرة

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