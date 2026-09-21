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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل برمجي في تطبيق يوتيوب على أندرويد يحجب أدوات التحكم بالفيديو

يوتيوب
يوتيوب
احمد الشريف

 تسبّب خلل برمجي مستمر في تطبيق يوتيوب (YouTube) على الهواتف والأجهزة العاملة بنظام أندرويد في إرباك تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو لدى شريحة واسعة من المستخدمين، حيث يحجب شريط المقاطع المقترحة عناصر التحكم الأساسية وشريط التقدم الزمني عند تفعيل وضع العرض الأفقي بملء الشاشة، وذلك دون صدور تحديث جذري يعالج المشكلة القائمة منذ عدة أشهر.

تفاصيل الخلل البرمجي وتأثيره على تطبيق يوتيوب

أفاد تقرير نشره موقع PhoneArena المتخصص في الأخبار التقنية، أعده المحرر آلان فريدمان، بأن العطل الفني يؤثر سلباً على تجربة بث الفيديو عبر التطبيق المخصص لأجهزة أندرويد؛ إذ يظهر الخلل في الجزء السفلي من الشاشة أثناء المشاهدة في وضع ملء الشاشة بالاتجاه الأفقي (Landscape orientation).

ويتسبب هذا العطل في تراكب قائمة مقاطع الفيديو المقترحة (Suggested videos) فوق المحتوى المعروض، مما يؤدي إلى حجب أجزاء من الفيديو قيد التشغيل ومنع المستخدمين من الرؤية الكاملة.

حجب شريط التقدم الزمني وميزة التمرير اليدوي

أوضح التقرير أن مقاطع الفيديو المقترحة المتراكمة أسفل الشاشة تحجب شريط التقدم (Progress bar)، وهو ما يحرم المستخدمين من ميزة التمرير اليدوي (Scrubbing) بالأصابع لتقديم أو تأخير الفيديو للوصول إلى لحظة أو مشهد محدد بدقة. 

كما أشار إلى أن الخلل يؤدي كذلك إلى إخفاء عداد الوقت الخاص بالمشاهدة، وهو عنصر يعتمد عليه المشاهدون بانتظام لتحديد المقاطع المطلوبة أو تدوين أوقات معينة أثناء متابعة المحتوى المرئي، مما جعل المشكلة مصدر إزعاج رئيسي للمتابعين.

ظهور المشكلة على شبكات التواصل 

لفت المصدر إلى أن هذا العطل البرمجي رُصد لأول مرة على منصات التواصل الاجتماعي في شهر أبريل الماضي، حين نشر أحد مستخدمي منصة "ريديت" (Reddit) باسم (u/gingerbookwormlol) شكوى مرفقة بلقطة شاشة توثق حجب عناصر التحكم، واستمر ورود شكاوى مماثلة من مستخدمي أندرويد على نحو متواصل حتى الوقت الراهن دون معالجة نهائية من جانب المنصة.

حلول وإرشادات مقترحة لتجاوز العطل مؤقتاً

استعرض التقرير مجموعة من الإجراءات والحلول البديلة التي طرحها أحد ممثلي الدعم في منتدى مجتمع يوتيوب الرسمي رداً على شكوى وردت قبل نحو أسبوعين، وجاءت كالتالي:

إغلاق تطبيق يوتيوب وإعادة تشغيله مع التأكد من تثبيت أحدث تحديث متوفر لنسخة أندرويد من متجر التطبيقات.

تدوير اتجاه الهاتف أثناء تشغيل الفيديو من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي (Portrait) ثم العودة مجدداً إلى الوضع الأفقي.

فحص ما إذا كان الخلل يرتبط بنوعيات معينة من مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل.

استخدام متصفح الويب المتاح على الهاتف الذكي والدخول إلى موقع يوتيوب بدلاً من استخدام التطبيق للتحقق من استمرار المشكلة.

إرسال بلاغ فني بالخلل إلى إدارة الخدمة من خلال فتح التطبيق، ثم النقر على صورة الملف الشخصي، والدخول إلى الإعدادات (Settings)، واختيار إرسال تعليقات وملاحظات (Send feedback)، مع إرفاق لقطة شاشة توضح تداخل العناصر حتى يتسنى لمهندسي جوجل معاينة المشكلة بدقة والعمل على طرح تحديث برمجي دائم لها.

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