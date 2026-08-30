يوتيوب يغير قواعد عدد مرات المشاهدة.. ما الذي سيتغير؟

إذا كنت من صناع المحتوى على يوتيوب، أو تعمل في التسويق، أو تمثل علامة تجارية تتابع أداء الفيديوهات باستمرار، فقد تلاحظ تغييرا لافتا اعتبارا من 24 أغسطس 2026، حيث قد تبدأ أعداد المشاهدات في الارتفاع بوتيرة أسرع.

لكن يوتيوب لم يجعل جميع الفيديوهات أكثر شعبية فجأة، وإنما غير الطريقة التي يحدد بها ما يحتسب “مشاهدة عامة” للفيديو.

وأعلنت المنصة أنها ستبدأ، اعتبارا من 24 أغسطس، في احتساب المشاهدة العامة بمجرد بدء تشغيل الفيديو، أي منذ ظهوره في الإطار الأول، على أن يطبق هذا التغيير عالميا وعلى مختلف صيغ الفيديو، بهدف توحيد نظام احتساب المشاهدات على المنصة.

ما الذي سيتغير في يوتيوب؟



كانت يوتيوب تستخدم حتى الآن أساليب مختلفة لاحتساب المشاهدات بحسب نوع المحتوى، إذ لم تكن المقاطع القصيرة “شورتس” والفيديوهات الطويلة والبث المباشر تخضع دائما للمعايير نفسها. لكن هذا الأمر سيتغير.

وبموجب النظام الجديد، ستحتسب المشاهدة العامة بمجرد بدء تشغيل الفيديو، دون الحاجة إلى بقاء المشاهد لمدة محددة حتى تسجل المشاهدة ضمن العدد الظاهر للعامة.

وتقول يوتيوب إن الهدف من التغيير هو تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين مختلف أنواع المحتوى، ومنح صناع المحتوى صورة أوضح عن حجم وصول فيديوهاتهم وانتشارها.

ويأتي ذلك امتدادا لتغيير سابق في طريقة احتساب المشاهدات العامة لمقاطع شورتس، حيث تعمل المنصة الآن على تطبيق المعيار نفسه على بقية صيغ الفيديو.

أعداد المشاهدات

هل سترتفع أعداد المشاهدات؟



على الأرجح نعم.

وتتوقع يوتيوب أن يلاحظ صناع المحتوى ارتفاعا أسرع في إجمالي المشاهدات العامة بعد تطبيق النظام الجديد.

فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد الفيديوهات يمتلك حاليا 100 ألف مشاهدة، فإن كل مشاهد جديد يبدأ تشغيل الفيديو سيضاف إلى عدد المشاهدات العامة منذ اللحظة الأولى للتشغيل.

وقد يجعل ذلك الوصول إلى أرقام مثل 100 ألف مشاهدة أو مليون مشاهدة يبدو أسهل من السابق.

لكن هناك نقطة مهمة يجب ألا يغفل عنها صناع المحتوى: ارتفاع عدد المشاهدات لا يعني بالضرورة ارتفاع اهتمام الجمهور بالمحتوى.

فقد تحتسب مشاهدة عامة حتى لو غادر المستخدم الفيديو بعد وقت قصير جدا، وبالتالي، سيصبح الرقم الظاهر بجوار الفيديو مؤشرا أكبر على مدى الوصول والتعرض للمحتوى، وليس بالضرورة على المدة التي قضاها الجمهور في المشاهدة.

هل ستؤثر التغييرات على أرباح صناع المحتوى؟



أكدت يوتيوب أن نظام احتساب المشاهدات العامة الجديد لن يؤثر على أرباح صناع المحتوى أو أهليتهم للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب.

وستواصل المنصة الاعتماد على مقاييس منفصلة مرتبطة بالتفاعل عند تحديد آليات تحقيق الدخل.

وبالنسبة إلى مقاطع شورتس، ستستمر يوتيوب في استخدام مقياس المشاهدات المتفاعلة Engaged Shorts views، بينما تظل ساعات المشاهدة المتفاعلة Engaged Watch Hours من المقاييس المهمة للفيديوهات الطويلة وتحقيق الدخل.

لذلك، إذا قفز عدد مشاهداتك العامة بعد 24 أغسطس، فلا تفترض أن أرباحك سترتفع بالنسبة نفسها.

الرقم الظاهر للجمهور يتغير، لكن نظام تحقيق الدخل لا يتغير نتيجة لهذا التحديث.

المشاهدات العامة مقابل المشاهدات المتفاعلة



سيكون على صناع المحتوى الانتباه بشكل أكبر إلى الفرق بين نوعي المشاهدات.

فقد أبقت يوتيوب على المقياس السابق داخل قسم التحليلات Analytics تحت اسم المشاهدات المتفاعلة Engaged views، ليتمكن صناع المحتوى من معرفة عدد المشاهدين الذين اختاروا الاستمرار في مشاهدة المحتوى.

وبذلك أصبح هناك فرق واضح بين المؤشرين:

- المشاهدات العامة: عدد المرات التي بدأ فيها تشغيل المحتوى.

- المشاهدات المتفاعلة: عدد المشاهدين الذين واصلوا المشاهدة.

ويمكن أن يكون كلا الرقمين مفيدا، لكن كل منهما يجيب عن سؤال مختلف.

فقد يحقق فيديو ما 500 ألف مشاهدة عامة، بينما يكون عدد المشاهدات المتفاعلة أقل بكثير. وهذا لا يعني بالضرورة أن المحتوى فشل، وإنما يشير إلى أن الوصول إلى الجمهور والاهتمام العميق بالمحتوى شيئان مختلفان.

ولهذا، ستصبح بيانات التحليلات أكثر أهمية لصناع المحتوى عند تقييم الأداء الحقيقي لفيديوهاتهم.

ماذا يعني التغيير للعلامات التجارية والمسوقين؟



قد يمتد تأثير التحديث إلى ما هو أبعد من صناع المحتوى أنفسهم.

فعادة ما تعتمد العلامات التجارية على أعداد المشاهدات العامة عند تقييم صناع المحتوى من أجل التعاونات والإعلانات وحملات التسويق عبر المؤثرين.

وترى يوتيوب أن النظام الجديد سيساعد صناع المحتوى على توضيح حجم وصولهم وانتشارهم أمام شركاء العلامات التجارية.

لكن المسوقين سيحتاجون إلى توخي الحذر من الاعتماد على عدد المشاهدات العامة وحده عند تقييم أداء قناة أو صانع محتوى.

ومن الأفضل النظر إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها:

- المشاهدات العامة.

- المشاهدات المتفاعلة.

- إجمالي وقت المشاهدة.

- معدل الاحتفاظ بالجمهور.

- التفاعل.

- نمو عدد المشتركين.

- معدلات النقر.

- الخصائص الديموغرافية للجمهور.

- نتائج التحويل أو أداء الحملات التسويقية.



ما القصة وراء التغيير؟



لا يتعلق قرار يوتيوب بمنح صناع المحتوى “دفعة مجانية” بقدر ما يتعلق بتغيير معنى أحد أكثر مؤشرات المنصة شهرة.

فاعتبارا من 24 أغسطس 2026، ستشير المشاهدة العامة بصورة أساسية إلى أن تشغيل الفيديو قد بدأ.

أما السؤال الأكثر أهمية، فسيكون: ماذا حدث بعد الإطار الأول؟

وبالنسبة إلى صناع المحتوى، قد تصبح المشاهدات العامة أكثر فائدة عند الحديث عن الوصول والانتشار. أما المسوقون، فعليهم النظر إلى التحديث باعتباره تذكيرا بعدم الحكم على قناة أو محتوى اعتمادا على رقم واحد.

وبالنسبة إلى الجمهور، لن يتغير شيء جوهري في طريقة مشاهدة الفيديوهات.

التغيير الأكبر سيكون في المعنى الكامن وراء الرقم، فقد يصبح الحصول على المشاهدة أسهل، لكن جذب انتباه الجمهور الحقيقي سيظل هو التحدي الأصعب.