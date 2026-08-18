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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا: يوتيوب يغير طريقة احتساب المشاهدات.. ما مصير أرباح صناع المحتوى؟

تطبيق يوتيوب
تطبيق يوتيوب
لمياء الياسين

يستعد تطبيق يوتيوب لتغيير أحد أبرز مؤشرات عدد المشاهدات على منصته، وقد يؤثر ذلك على كيفية قراءة صناع المحتوى والمشاهدين لعدد المشاهدات. ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيُحدّث الموقع نظام عدّ المشاهدات العام لجميع أنواع المحتوى، بهدف جعل الأمور أكثر اتساقًا ووضوحًا للجميع.

ابتداءً من 24 أغسطس، سيبدأ يوتيوب باحتساب المشاهدات العامة فور بدء تشغيل أي فيديو، بدءًا من الإطار الأول، دون اشتراط حد أدنى لوقت المشاهدة. سيُطبق هذا النظام الجديد عالميًا على الفيديوهات الطويلة، والمقاطع القصيرة، والبث المباشر، وجميع أنواع الفيديوهات الأخرى. حتى الآن، كانت الفيديوهات العادية تتطلب عادةً مشاهدة لمدة 30 ثانية تقريبًا قبل احتساب المشاهدات العامة، بينما كانت المقاطع القصيرة تُحتسب تلقائيًا بمجرد بدء التشغيل. هذا التباين جعل من الصعب مقارنة الأداء بين مختلف أنواع الفيديوهات.


الهواتف المحمولة

أعلنت يوتيوب أن التحديث جاء استجابةً لآراء صناع المحتوى الذين طالبوا بصورة أوضح وأكثر توحيدًا لمدى انتشار مقاطعهم.

 ومن خلال تطبيق قاعدة الإطار الأول نفسها التي كانت مُطبقة في قسم الفيديوهات القصيرة (والتي طُرحت العام الماضي)، تسعى المنصة إلى تبسيط عملية عرض البيانات ومساعدة صناع المحتوى على إظهار حجم جمهورهم بشكل أفضل للعلامات التجارية والجهات الراعية. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المشاهدات العامة بوتيرة أسرع من ذي قبل، لا سيما على مقاطع الفيديو التي لا تحظى إلا بمشاهدات خاطفة.

لن يؤثر هذا التغيير على عائدات الإعلانات أو أهلية الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب. سيحتفظ يوتيوب بمقياسه القديم الذي يركز على التفاعل تحت مسمى جديد: "المشاهدات المتفاعلة".

 لا يزال بإمكان صناع المحتوى الوصول إلى هذه البيانات في إحصاءات يوتيوب ضمن الوضع المتقدم لمعرفة عدد المشاهدين الذين يتابعون المحتوى فعليًا بعد اللحظات الأولى. وستستمر الأرباح في الاعتماد على مشاهدات الفيديوهات القصيرة المتفاعلة وساعات المشاهدة المتفاعلة.


ستحتفظ الفيديوهات الحالية بإجمالي مشاهداتها العامة؛ ولن تُطبّق التحديثات إلا على الفيديوهات الجديدة التي تُشاهد بعد 24 أغسطس. تُقرّب هذه الخطوة يوتيوب من طريقة احتساب المشاهدات في منصات مثل تيك توك وإنستجرام، حيث تُركّز بشكل أكبر على الانتشار مع توفير بيانات تفاعل أعمق في الخلفية.

عدد المشاهدات أنواع المحتوى احتساب المشاهدات المقاطع القصيرة عدد المشاهدين الفيديوهات القصيرة تيك توك

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