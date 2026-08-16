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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميا.. فيرفون تكشف موعد إطلاق هاتفها الجديد Fairphone 6+ وترقياته التقنية

فيرفون
فيرفون
احمد الشريف

 أعلنت شركة "فيرفون" (Fairphone) الهولندية رسمياً عن موعد الكشف عن هاتفها الذكي الجديد "Fairphone 6+"، والمقرر إطلاقه في حدث مباشر يوم 18 أغسطس 2026، بعد سلسلة من التسريبات التي طالت مواصفات وسعر الهاتف، وذلك بحسب ما أورده موقع Android Authority وموقع GSMArena.

تفاصيل موعد الإعلان الرسمي والبث المباشر

أكدت الشركة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الكشف عن هاتف "Fairphone 6 Plus" سيتم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا (14:00 بتوقيت شرق أوروبا) من يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026. 

ونشرت الشركة مقطع فيديو تشويقياً مدته 11 ثانية حمل عبارة "The Fairphone. Plus more"، مشيرة إلى أن الحدث سيُبث مباشرة عبر قناتها الرسمية على منصة "يوتيوب". وقال ريموند فان إيك، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح خاص: "ربما استمع القراء إلى بعض الشائعات مؤخراً، ونحن جاهزون الآن لكشف القصة كاملة؛ تابعوا البث المباشر في 18 أغسطس".

ترقيات المعالج والذاكرة في هاتف Fairphone 6+

أوضحت التقارير التقنية أن الهاتف يمثل نسخة محسنة من الإصدار القياسي "Fairphone 6" الذي طُرح في يونيو العام الماضي، حيث شملت التحسينات تزويد الجهاز بمعالج كوالكوم الأحدث "Snapdragon 7s Gen 4" بدلاً من شريحة "Snapdragon 7s Gen 3" السابقة. 

كما رُفعت السعة التشغيلية للذاكرة العشوائية بنسبة 50% لتصل إلى 12 جيجابايت من نوع "LPDDR5" مقارنة بسعة 8 جيجابايت في الطراز السابق، إلى جانب سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت من نوع "UFS 3.1" قابلة للزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية "MicroSD".

مواصفات الشاشة ومنظومة الكاميرات

أشار تقرير GSMArena إلى احتفاظ الهاتف بشاشة من نوع "OLED" بقياس 6.31 بوصة، بدقة عرض "+FHD" وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وفيما يخص منظومة التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بنظام التثبيت البصري (OIS)، وعدسة واسعة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

سعة البطارية والتصميم وخيارات الألوان والأسعار

بيّنت المصادر أن الهاتف يحمل بطارية بسعة 4415 مللي أمبير/ساعة قابلة للإزالة والاستبدال اليدوي كعادة تصميمات الشركة المعيارية، مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 30 واط. ويتوفر الهاتف بخيار لون جديد هو "أزرق الكوبالت" (Cobalt Blue). 

ومن حيث التسعير، كشفت قوائم المتاجر الإلكترونية الأوروبية أن سعر الجهاز سيتراوح بين 649 و690 يورو بحسب معدلات ضريبة القيمة المضافة في دول الاتحاد الأوروبي، مسجلاً زيادة قدرها 50 يورو عن سعر إطلاق الإصدار السابق.

فيرفون منصات التواصل الاجتماعي Snapdragon 7s Gen 4

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