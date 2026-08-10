منصات التواصل تتراجع عن محتوى الذكاء الاصطناعي بعد رد فعل الجمهور

كشفت تقارير جديدة أن موجة الغضب المتصاعدة ضد المحتوى المولد بـ الذكاء الاصطناعي، والمعروف بـ"AI slop"، بدأت تؤثر فعلياً على سياسات كبرى منصات التواصل، حيث أعلنت منصات مثل LinkedIn و Snapchat و Substack عن أدوات وسياسات جديدة للحد من هذا المحتوى، وفقاً لما ذكرته مجلة "وايرد" .

منصات تتبنى أدوات للحد من محتوى الذكاء الاصطناعي

أوضحت المجلة أن شركة LinkedIn أضافت زر إبلاغ بعبارة "يبدو وكأنه محتوى رديء من الذكاء الاصطناعي" (seems like AI slop) للإبلاغ عن المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصتها، رغم احتفاظها بأدوات توليد المحتوى الخاصة بها .

كما أعلنت Snapchat أن الفيديوهات المولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي لن تكون مؤهلة للظهور في خلاصتها الرئيسية، بينما أضافت Substack أداة للكشف عن المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الكتاب .

تراجع شركات التقنية عن ميزات مثيرة للجدل

ذكر التقرير أن رد الفعل الشعبي أدى بالفعل إلى تراجع بعض الشركات عن ميزاتها، فمثلاً أوقفت جوجل إمكانية تعديل صور الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي على خرائط Google Earth بعد أيام من إطلاقها، كما أوقفت ميتا ميزة إنشاء صور "ديب فيك" للمستخدمين على إنستغرام بعد ثلاثة أيام من الغضب الشعبي .

تزايد الاحتجاجات على مراكز البيانات

أشارت "وايرد" إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على الإنترنت، بل امتدت إلى رفض بناء مراكز البيانات التي تغذي هذه التقنيات، حيث يتحد الأمريكيون من مختلف الانتماءات السياسية للاحتجاج على الأضرار البيئية والاقتصادية التي تسببها هذه المراكز .

غياب الموافقة كدافع رئيسي للغضب

نقل التقرير عن خبراء قولهم إن السبب الأساسي للغضب الشعبي هو الشعور بعدم الموافقة على هذا التغيير، حيث شعر المستخدمون بأن ميزات الذكاء الاصطناعي "حُشِرت" في كل ركن من برامجهم دون إذنهم .

وأشارت إلى استطلاع أظهر أن الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً هم الأكثر تشككاً، حيث يعتقد نصفهم أن الذكاء الاصطناعي يسبب ضرراً أكبر من نفعه .

دعوات للتنظيم التقليدي والرقمي

اختتم التقرير بتأكيد الخبراء أن الضغط العام "يعمل" بالفعل في بعض الحالات، ودعوة الناشطين إلى الاستمرار في التنظيم باستخدام الأساليب التقليدية والرقمية معاً، لتذكير الشركات بأن أصوات المستخدمين لها تأثير حقيقي على سياساتها .