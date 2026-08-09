وول ستريت جورنال: "الحركة 37" التي غيرت الذكاء الاصطناعي تتكرر الآن في كل مكان

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا عن الذكرى العاشرة للحركة الشهيرة "Move 37" التي قام بها برنامج AlphaGo من DeepMind، والتي وُصفت بأنها اللحظة التي غيرت مسار الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإبداعات غير البشرية أصبح الآن ظاهرة شائعة في مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

قصة "الحركة 37" في مباراة AlphaGo التاريخية

استعرض التقرير، الذي نُشر في 7 أغسطس 2026، تفاصيل المباراة التاريخية بين بطل لعبة Go العالمي لي سيدول وبرنامج AlphaGo، الذي طورته مختبرات DeepMind التابعة لجوجل .

وخلال المباراة الثانية، والتي تابعها ملايين المشاهدين حول العالم، قام البرنامج بوضع حجر أسود في الموقع 37، وهي خطوة اعتبرها لي سيدول وخبراء اللعبة غير منطقية، حيث حسب فريق DeepMind أن احتمال قيام أي لاعب بشري بها هو 1 من 10,000 .

دلالة الحركة وتأثيرها على مسار الذكاء الاصطناعي

أوضحت الصحيفة أن هذه الحركة كانت بمثابة "الوميض الأول لمستقبل الذكاء الاصطناعي"، حيث أظهرت قدرة الأنظمة الذكية على توليد حلول إبداعية وخارجة عن الصندوق، لم تخطر ببال حتى أعرق العقول البشرية في اللعبة .

واعتبرت أن ما كان يعتبر قبل عقد من الزمن اختراقًا استثنائيًا، أصبح اليوم ظاهرة مألوفة، إذ يشهد العالم العديد من الأمثلة على ذكاء اصطناعي يقدم حلولاً غير متوقعة ومبتكرة في مجالات متعددة، من الطب إلى الهندسة إلى البرمجة .

أهمية التقرير وتوقيته

يأتي هذا التقرير بمناسبة مرور عشر سنوات على تلك اللحظة الفارقة، ويُسلط الضوء على التطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الآلات قادرة على تجاوز المنطق البشري التقليدي وابتكار مسارات جديدة لحل المشكلات، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة ودور الإبداع البشري في عصر تهيمن عليه الخوارزميات المتقدمة .