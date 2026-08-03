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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. تغنيك عن Apple Watch.. إليك أفضل ساعات ذكية في الأسواق.. وهل يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالزلازل وما مدى دقته؟

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

شاشة رائدة بسعر اقتصادي.. "NEC" تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد

 يتسابق الجميع في سوق التكنولوجيا  نحو كسر الأرقام القياسية للمعالجات وسرعات الاتصال، فقد كشفت شركة "NEC" اليابانية عن جهازها اللوحي الجديد "LAVIE Tab T12" لعام 2026، بخلطة غريبة تجمع بين شاشة مستقبلية مبهرة ومعالج اقتصادي ينتمي للماضي فقد يعكس ذلك استراتيجية تسويقية ذكية تضع خدمة العميل والراحة في المقام الأول قبل سباق الأرقام

ملك هواتف الألعاب 2026.. ميزات ثورية لهدية مثالية

إليك أفضل الهواتف المخصصة للألعاب هذا العام والتي تأتي  بميزات ثورية وحلول تبريد حقيقية ستجعله الهدية المثالية 

يعد الهاتف قادر على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 24000 دورة في الدقيقة، وهي نفس السرعة الموجودة في هاتف RedMagic 11 Pro. وهو أول هاتف مزود بمروحة تبريد فعّالة.

تغنيك عن Apple Watch.. إليك أفضل ساعات ذكية في الأسواق

في عالم التكنولوجيا السريع، لم تعد ساعة أبل (Apple Watch) الخيار الوحيد للراغبين في اقتناء ساعة ذكية متكاملة. فإذا كنت تبحث عن بديل يمنحك عمر بطارية أطول، أو تصميمًا دائريًا كلاسيكيًا، أو توافقًا تامًا مع هواتف أندرويد وآيفون، فإن الأسواق اليوم تزخر بخيارات قوية تتفوق في الكثير من الجوانب وتغنيك تمامًا عن نظام أبل .

إليك أفضل الساعات الذكية المتاحة حاليًا والتي تصنع الفارق:

نسيت باسوورد الواي فاي.. إليك 3 طرق سريعة وسرية للاتصال بشبكتك فوراً

يبحث المستخدمون عادة عن بعض الطرق التي تساعدهم على فتح شبكة واي فاي Wi-Fi المغلقة وبدون باسوورد أو الحاجة إلى فتح الراوتر، وأحيانا قد ينسون الباسوورد الخاص بالشبكة لديهم، لذلك إليك كيفية توصيل هاتف بشبكة Wi-Fi عند نسيان كلمة المرور الخاصة به.

رسالة تحذيرية.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالزلازل وما مدى دقته؟

بعد أن ضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر،صباح اليوم الاثنين، مناطق واسعة في مصر  بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاروة 

في اللحظات التي سبقت شعور ملايين المواطنين بالهزة الأرضية، قد فوجئ الكثيرون برسالة تحذيرية ظهرت على هواتفهم بثوانٍ قليلة، مما قد أثار العديد من التساؤلات الواسعة حول هل يمكن  للذكاء الاصطناعي من التنبؤ بالزلازل؟

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