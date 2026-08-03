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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة رائدة بسعر اقتصادي.. "NEC" تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد

شاشة رائدة بسعر اقتصادي.. هل تنجح خطة NEC الجديدة؟
شاشة رائدة بسعر اقتصادي.. هل تنجح خطة NEC الجديدة؟
لمياء الياسين

 يتسابق الجميع في سوق التكنولوجيا  نحو كسر الأرقام القياسية للمعالجات وسرعات الاتصال، فقد كشفت شركة "NEC" اليابانية عن جهازها اللوحي الجديد "LAVIE Tab T12" لعام 2026، بخلطة غريبة تجمع بين شاشة مستقبلية مبهرة ومعالج اقتصادي ينتمي للماضي فقد يعكس ذلك استراتيجية تسويقية ذكية تضع خدمة العميل والراحة في المقام الأول قبل سباق الأرقام

جهاز "LAVIE Tab T12" اللوحي

يأتي جهاز "LAVIE Tab T12" اللوحي بسعر يقارب 400 دولار أمريكي (64,790 ين ياباني)، و شاشة "LCD" متطورة مقاس 12.1 بوصة بدقة "2.5K" ومعدل تحديث 90 هرتز، مع ذروة سطوع تصل إلى 800 شمعة وتغطية لونية ممتازة بنسبة 96% من نطاق "DCI-P3". كما يتميز بهيكل فائق النحافة (6.3 ملم) والوزن (530 جراماً)، مدعوماً ببطارية ضخمة بسعة 10,200 مللي أمبير تدوم حتى 13 ساعة عمل، ونظام تشغيل "Android 16".

جهاز "LAVIE Tab T12" 

 جهاز لوحي جديد بشاشة قياس 12.1 بوصة

في المقابل، صدمت الشركة الخبراء بدمج معالج اقتصادي من نوع "MediaTek Dimensity 6400"، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، والاعتماد على تقنية "Wi-Fi 5" القديمة.وتشير القراءة التحليلية لاستراتيجية "NEC" إلى أنها لا تبيع عتاداً تقنياً منافساً، بل تقدم "خدمة متكاملة". وتهدف الشركة من خفض كلفة المعالج والاتصال إلى توجيه الاستثمار نحو توفير منظومة دعم فني شاملة ومجانية عبر الهاتف، وتسهيل تجربة الاستخدام لفئات كبار السن والمبتدئين في السوق الياباني و بالإضافة إلى ذلك، ركز التسويق على دمج الجهاز كشاشة ثانية متوافقة تماماً مع سلسلة حواسب "LAVIE" المنزلية 

في السياق نفسه قد أتثبت "NEC" بهذا الإصدار أن القيمة الحقيقية للمنتج قد لا تكمن في أرقام مواصفاته القياسية، بل في جودة خدمات ما بعد البيع وبناء بيئة رقمية مريحة للمستهلك المستهدف.

سرعات الاتصال جهاز LAVIE Tab T12 اللوحي معالج اقتصادي حواسب LAVIE المنزلية خدمات ما بعد البيع نظام تشغيل Android 16 بطارية ضخمة

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