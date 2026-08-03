الأهلي يخطر أفشة بالبقاء والسفر مع الفريق إلى معسكر برشلونة ..تفاصيل

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن قرار جديد من جانب إدارة الكرة بالنادي الأهلي بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي أفشة.

وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"

الاهلي يخطر افشة بالبقاء والسفر لمعسكر برشلونة".



ولا تقتصر تحركات النادي الأهلي خلال الفترة الحالية على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل بل تمتد إلى الحفاظ على العناصر الأساسية التي تمثل العمود الفقري للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وقبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى إسبانيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد بدأت إدارة الأهلي مرحلة حاسمة في ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق بعدما حددت موعدًا نهائيًا لحسم الموقف مع خمسة لاعبين في خطوة تستهدف توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني قبل بداية المنافسات الرسمية.

وحددت إدارة القلعة الحمراء غدا الثلاثاء موعدًا أخيرًا للحصول على ردود اللاعبين بشأن عروض التجديد المقدمة لهم في محاولة لإنهاء الملفات العالقة قبل انطلاق فترة الإعداد الخارجية خاصة أن الجهاز الفني يرغب في دخول الموسم الجديد بقائمة مستقرة بعيدًا عن أي ضغوط مرتبطة بمستقبل اللاعبين.