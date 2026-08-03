سيبوا الأهلي في حاله.. محمد العدل: خليكم فى مشاكلكم.. لما حد يشتكينا في فيفا ابقوا اتكلموا

أثار المنتج الفني ورئيس قناة الأهلي السابق، محمد العدل، الجدل بعد تعليقه على الانتقادات المتداولة بشأن رواتب لاعبي النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأمر شأن داخلي لا يخص سوى إدارة النادي.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على "فيسبوك": "يا جدعان إحنا أحرار.. فلوس الأهلي كتير، ندفع كتير أو ندفع قليل، دي حاجة تخصنا لما حد يشتكينا في فيفا ابقوا اتكلموا، ولا برضه مالكوش دعوة".

وأضاف: "إمام هياخد عشرين جنيه أو مليون أو 200 مليون أو 500 مليون.. ياخد اللي ياخده، ما تبقاش تسلفني لما أطلب منك شاغلين نفسكم بينا ليه؟ ما تدوروا على لاعب ما دخلش المعسكر، أو لسه مسافر، أو له فلوس عندكم.. سيبونا في حالنا".

يأتي تعليق العدل في ظل حالة الجدل التي صاحبت الحديث عن قيمة عقود ورواتب بعض لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم إمام عاشور، خلال فترة الانتقالات الحالية.

في سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مهم يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.