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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب يطرق باب الأهلي من أجل ياسر إبراهيم.. والرد حاسم

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
إسراء أشرف

دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات جادة للتعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن إدارة القلعة الحمراء حسمت موقفها سريعًا بشأن مستقبل اللاعب.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الشباب تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي من أجل الحصول على خدمات ياسر إبراهيم، في إطار سعيه لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن العرض المقدم للاعب يتضمن راتبًا سنويًا يبلغ 1.6 مليون دولار، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

ورغم العرض المالي المغري، أكدت الصحيفة أن الأهلي رفض منذ البداية فكرة التخلي عن مدافعه، وأبلغ النادي السعودي بتمسكه باستمرار اللاعب، نظرًا لأهميته داخل الفريق وخطط الجهاز الفني للموسم المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي الأهلي تحركوا بالتوازي مع وصول العرض السعودي، حيث فتحوا باب المفاوضات مع ياسر إبراهيم لتجديد عقده، بهدف تأمين بقائه داخل الفريق وإغلاق الباب أمام أي محاولات لضمه.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إدارة الأهلي عرضت على المدافع الدولي عقدًا جديدًا يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون جنيه، في خطوة تعكس رغبة النادي في الحفاظ على أحد أبرز عناصره الدفاعية.

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