محافظ الغربية يُسلّم 16 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين

سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، 16 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، من بينها عقد واحد تم إنهاء إجراءاته وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين للمواطنين الجادين.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تحقق الاستقرار القانوني للمواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من ملفات التقنين المستوفاة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أسهمت في تبسيط الإجراءات وإتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا بمختلف مراحلها، بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويختصر الوقت والجهد على المواطنين، داعيًا المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع في تقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونيًا، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين وسرعة فحص الطلبات وإنهائها وفقًا لأحكام القانون.