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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات انتقال روميرو إلى إنتر ميلان

روميرو
روميرو
إسراء أشرف

دخلت مفاوضات انتقال الأرجنتيني كريستيان روميرو إلى إنتر ميلان مرحلة متقدمة، بعدما نجح النادي الإيطالي في تجاوز إحدى أبرز العقبات المتعلقة بقيمة الصفقة مع توتنهام هوتسبير.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الاتفاق المالي بين الناديين لم يعد يمثل أزمة، بعدما توصلا إلى تفاهم بشأن المقابل المطلوب لإتمام انتقال المدافع الأرجنتيني.

وأشار رومانو إلى أن الملف يتوقف حاليًا على المفاوضات الخاصة بالراتب، إذ يرغب روميرو في الاحتفاظ بنفس القيمة المالية التي يحصل عليها مع توتنهام، وهو ما تدرسه إدارة إنتر قبل منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وأضاف أن مسؤولي النادي الإيطالي سيحسمون موقفهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن إتمام التعاقد قد يرتبط بخروج بعض اللاعبين من صفوف الفريق لتوفير مساحة مالية في قائمة الرواتب.

كما لفت إلى أن إنتر ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات روميرو، في ظل وجود أندية أخرى تراقب وضع اللاعب، وهو ما قد يفرض على إدارة "النيراتزوري" التحرك سريعًا إذا أرادت إنهاء الصفقة رسميًا قبل إغلاق سوق الانتقالات.

كريستيان روميرو روميرو إنتر ميلان إنتر فابريزيو رومانو

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